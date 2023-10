La Nazionale di ginnastica artistica maschile torna ai Giochi Olimpici

Missione compiuta. Ai Mondiali di ginnastica artistica ospitati da Anversa, in Belgio, la Nazionale maschile supera le qualificazioni con il sesto punteggio, vola in finale e stacca il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si tratta di un risultato importantissimo: l’ultima presenza degli azzurri ai Giochi risale infatti all’edizione del 2012, quella andata in scena a Londra.

Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi e Mario Macchiati i protagonisti di giornata: l’Italia ha totalizzato al termine delle sei rotazioni il punteggio complessivo di 248.796, sufficiente per accedere all’ultimo atto della manifestazione assieme a Giappone (258.228), Stati Uniti (254.628), Gran Bretagna (254.193), Canada (249.260), Germania (248.862) e poi Svizzera (248.192) e Cina (248.163).

Martedì 3 ottobre è in programma la finale, ma per quanto riguarda i cinque cerchi non ci sono dubbi: l’Italia a Parigi 2024 ci sarà.

Tutti gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 sono attualmente 70 (44 uomini, 26 donne) in 16 discipline

- Tiro a volo (7 carte olimpiche: 2 d Trap, 2 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

- Ginnastica ritmica (7 carte olimpiche: 2 d Concorso Generale Individuale, 5 d Concorso Generale a squadre)

- Tiro a segno (1 carta olimpica: 1 u Carabina 10 m)

- Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

- Tuffi (4 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino)

- Pugilato (4 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine - 92 kg)

- Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale)

- Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

- Nuoto (4 carte olimpiche: 4x100 sl u)

- Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed)

- Vela (8 carte olimpiche per 7 equipaggi: 1 Nacra 17 u/d, 1 iQFOiL d, 1 iQFOiL u, 1 Kite d, 1 Kite u, 1 ILCA 6 d, 1 ILCA 7 u)

- Atletica (1 pass individuale: Gianmarco Tamberi – Salto in alto)

- Canoa (2 carte olimpiche nella velocità: C2 500, 4 carte olimpiche nello slalom: C1 d, C1 u, K1 d, K1 u)

- Canottaggio (13 carte olimpiche: Doppio PL u, Quattro di coppia u, Doppio u, Due senza u, Doppio d, Riserva Quattro di coppia u)

- Sport equestri (4 carte olimpiche nel completo a squadre: 3 titolari più 1 riserva)

- Ginnastica artistica (5 carte olimpiche: 5 u Concorso Generale a squadre)