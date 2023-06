Nespoli in finale di Coppa del Mondo: ennesimo oro per la star del tiro con l'arco

Mauro Nespoli festeggia nel migliore dei modi la nomina a portabandiera dell'Italia ai prossimi Giochi Europei vincendo la medaglia d'oro nella terza tappa di World Cup a Medellin, in Colombia. L'olimpionico azzurro vince in finale contro il coreano Kim Je Deok 6-4 e vola sul gradino più alto del podio. Il successo di tappa vale anche l'accesso diretto alle Finali di Coppa del Mondo che si disputeranno a Hermosillo, in Messico, il 9 e il 10 settembre. La strada di Mauro Nespoli verso il podio inizia con una semifinale per cuori forti contro lo statunitense Brady Ellison, numero 3 del ranking mondiale. L'azzurro parte meglio (30-28), poi viene rimontato nei successivi due parziali (27-26, 29-28) ma ristabilisce la parità nel quarto (28-25). La sfida resta in equilibrio anche nelle tre successive frecce (28-28) ma allo shoot l'aviere della Nazionale riesce a portarsi a casa il successo 10-9. In finale per l'oro Nespoli affronta il coreano Kim Je Deok e anche in questo caso è battaglia durissima. Il primo set finisce 1-1, i successivi due gli arcieri se li dividono equamente (28-30) e (29-28) e il terzo si chiude ancora 28-28. Decisive sono così le tre frecce del quarto parziale vinto dall'azzurro 28-27 che vale il 6-4 finale. Ai due 10 del coreano nell'ultima volée, Nespoli ha risposto con due 9, ma l'asiatico colpisce a sorpresa il 7 con la terza freccia: l'arciere italiano non si lascia sfuggire l'opportunità, ha bisogno di un 10 per vincere la partita e senza esitazioni piazza il colpo decisivo al centro del bersaglio. Il bronzo va all'altro coreano Lee Woo Seok che batte Brady Ellison 7-1.

"Questa vittoria non era cercata - ha raccontato Nespoli - , perché mi stavo preparando per il prossimo evento, i Giochi Europei, ma visto che eravamo qua tirare qualche freccia nel 10 non fa mai male. Sono molto contento, la finale sarà di nuovo in Messico come lo scorso anno. In quella occasione non ho tirato come potevo, quest’anno cercherò di cambiare il risultato".