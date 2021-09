Nibali torna all’Astana: tutta l’emozione nel video della squadra

“I want you back for good”, tradotto “Voglio che torni per sempre”. Ha scelto la musica dei Take That la Astana per riabbracciare Vincenzo Nibali. Lo Squalo ha firmato per la prossima stagione ed è felicissimo di tornare nella squadra con cui ha vissuto anni meravigliosi, ottenendo trionfi indimenticabili che lo hanno fatto entrare nella leggenda del ciclismo.

C’è tanta malinconia nella canzone dei Take That, che nel 1995 fu un grandissimo successo. Ma c’è anche uno sguardo di luce, una nuova speranza. La Astana, nella clip che ha diffuso per celebrare il ritorno di Nibali, vuole ricordare allo Squalo dello Stretto e ai suoi numerosissimi tifosi tutti i successi che hanno collezionato insieme.

Nibali ha corso con la squadra kazaka dal 2013 al 2016 vincendo due Giri d'Italia (nel 2013 e nel 2016) e conquistando la vittoria al Tour de France nel 2014. Ha vinto, inoltre, gare importanti come il Lombardia, la Tirreno-Adriatico e il campionato italiano. Un ritorno a casa per un 36enne che, dopo le esperienze con la Bahrain Merida e la Trek Segafredo, non vede l'ora di lanciarsi in questa nuova avventura che è anche un ritorno a casa.

Nibali torna all'Astana: "Per me è una vera famiglia"

Nel comunicato diffuso dal team Nibali ha espresso tutta la sua felicità: "Per me è una vera famiglia, che mi ha dato tanto e con cui ho raggiunto i miei più grandi successi - le parole dello Squalo -. Tornerò in una squadra che conosco bene". Poi sugli obiettivi futuri: "Difficile ora parlare delle aspettative per questo ritorno e dei piani per la prossima stagione - ha concluso il siciliano -. Certo, vorrei mettermi alla prova e raggiungere dei risultati. Ma allo stesso tempo voglio fornire la mia esperienza ai corridori più giovani".