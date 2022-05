Giro d'Italia, Nibali: “Tappa a Torino durissima, cercavo la vittoria ma sono soddisfatto”: il video

Lo Squalo dello Stretto commenta la Santena-Torino dove è arrivato al quarto posto, dimostrandosi uno dei migliori in salita. Ora è risalito in ottava posizione a 2'58" da Carapaz

Vincenzo Nibali è stato uno dei grandi protagonisti della Santena-Torino, la 14esima tappa del Giro d'Italia. Il campione siciliano è arrivato quarto, ma ha dimostrato di avere un'ottima gamba ed è risalito in ottava posizione nella classifica generale, a 2'58" da Carapaz.

“Sono soddisfatto, cercavo la vittoria di tappa però sapevo che era anche un po’ difficile, ero controllato a vista perché, anche se ho preso un po’ di minuti sull’Etna, sono sempre considerato pericoloso. Quindi è difficile sganciarsi dal gruppetto dei migliori, sei sempre tenuto a vista, ed è normale e giusto che sia così”.

Vincenzo ha speso parole di stima e d'affetto verso i tifosi che non hanno mai smesso di sostenerlo in questa giornata e in ogni tappa del Giro:

“Dall’inizio di questo Giro fino a oggi il pubblico è stato veramente eccezionale per me. È chiaro che vorrei regalare un successo a tutto questo pubblico, che fino ad oggi mi è sempre stato vicino. A volte ci vorrebbe un mese solo da dedicare a loro per ringraziarli, però purtroppo al Giro siamo sempre un po’ sotto stress e non è mai facile essere disponibili. Ci sarà tempo anche dopo”.