Vincenzo Nibali, Grazie di tutto: 5 grandi imprese dello Squalo

Ha corso sempre all'attacco da vero Squalo. Vincenzo Nibali ha chiuso ufficialmente oggi, sabato 8 ottobre, la sua lunga carriera iniziata nel 2005. Nel suo palmares ci sono le vittorie di tutti e tre i Grandi Giri come sono riusciti a fare soltanto Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador e Chris Froome, i successi nelle classiche Monumento, il Giro di Lombardia, nel 2015 e nel 2017 e la Milano-Sanremo, nel 2018, grandi vittorie, ma anche alcune grandi delusioni, come la caduta ai Giochi Olimpici di Rio De Janeiro nel 2016, quando era in testa insieme ad altri 2 corridori a 11 chilometri dal traguardo o l’infortunio al Tour de France 2018, quando il collare della macchina fotografica di un tifoso a bordo strada si impigliò alla sua bicicletta e la conseguente frattura a una vertebra lo obbligò al ritiro.

Vincenzo Nibali in tutti questi anni ha saputo correre emozionando, ottenendo risultati incredibili, come i successi alla Vuelta nel 2010, al Giro d'Italia nel 2013 e nel 2016 e al Tour de France nel 2014, sapendo sempre reagire alle difficoltà. Qui vedremo 5 imprese che l’hanno fatto entrare nella storia del ciclismo.

1) 2013: La vittoria alle Tre Cime di Lavaredo

È il 25 maggio 2013. Vincenzo Nibali, in maglia rosa, sopra la divisa azzurra della sua Astana, pedala in solitaria mentre nevica, in mezzo al freddo delle Dolomiti. Il campione siciliano trionfa alle Tre Cime di Lavaredo: L'Italia e il mondo del ciclismo applaudono il vincitore del Giro che ha appena compiuto una memorabile impresa.

2) 2014: La vittoria al Tour de France

Nel 2014 arriva la grande consacrazione internazionale. Vincenzo Nibali realizza un altro sogno e, 16 anni dopo il trionfo di Marco Pantani, conquista la Grande Boucle. In un Tour de France che vede favoriti Froome e Contador, conquista subito la maglia gialla, nella seconda tappa da York a Sheffield, grazie a uno scatto a 1800 chilometri dall'arrivo. Nella quinta tappa, sul pavè, arriva terzo e guadagna terreno in classifica. Quel Tour perderà causa caduta Froome e vedrà Contador concludere ai margini della top-ten. Nibali, invece, in grandissima condizione, dimostrerà di meritarlo sul campo, rimanendo per 19 giorni in maglia gialla e conquistando 4 vittorie di tappa fra Southern Fells, Vosgi, Alpi e Pirenei. La vittoria in solitaria a a Planche des Belles Filles, nel giorno del centenario di Gino Bartali, è pura poesia.

3) 2015: la vittoria al Giro di Lombardia

È il 4 ottobre 2015. Vincenzo Nibali conquista la vittoria nel Giro di Lombardia, la Classica delle Foglie Morte, la più bella delle Classiche-Monumento, quella che chiude la stagione del ciclismo professionistico. Lo Squalo attacca lanciandosi dalla discesa del Civiglio, posta a 17 km dal traguardo. Arriverà a Como davanti a Daniel Moreno e Thibaut Pinot, riconquistando una vittoria italiana che mancava dal 2008. Nibali, grazie a questa impresa, diventerà il quarto corridore dopo Gimondi, Merckx e Hinault capace di vincere le tre grandi corse a tappe, il titolo di campione nazionale e almeno una delle cinque Classiche Monumento.

4) 2016: La seconda vittoria al Giro e la caduta ai giochi olimpici

Il 2016 per Nibali è un anno che gli regala una grande soddisfazione e un’enorme delusione. A maggio rispetta i pronostici e conquista il suo secondo Giro d'Italia. È il 6 agosto, sul circuito del Forte di Copacabana, cade a 11 chilometri dal traguardo, quando era in testa insieme ad altri due corridori, pronto a giocarsi un posto sul podio olimpico. La frattura scomposta pluriframmentata al terzo laterale della clavicola sinistra non è nulla rispetto alla delusione: ma lo Squalo tornerà a mordere ancora.

5) 2018: la vittoria alla Milano Sanremo

È il 17 marzo 2018. Vincenzo Nibali conquista un'altra storica grande vittoria, vincendo la classica di Primavera, la Milano-Sanremo. Lo Squalo attacca sulla salita del Poggio, a 7 km dal traguardo e riesce ad arrivare da trionfatore sul traguardo di Via Roma. È la sua terza Classica- Monumento. Dopo due Lombardia, nell’incredibile palmares di Nibali, c’’è anche una Sanremo. Grazie di tutto Squalo.