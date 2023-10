Nuoto, Coppa del mondo: ad Atene vince ancora Ceccon

Prosegue l’ottimo momento di forma di Thomas Ceccon nella Coppa del Mondo di nuoto, che questa settimana si è trasferita all’Olympic Aquatic Centre di Atene (Grecia) per la seconda e penultima tappa. Il fuoriclasse azzurro, dopo essere arrivato secondo sui 200 dorso nella giornata inaugurale, ha dominato le operazioni nei 100 stile libero, raccogliendo il quarto successo stagionale sul massimo circuito dopo i tre firmati a Berlino nella tappa d’apertura. Qualificato per la finale con il terzo crono in batteria, Ceccon ha terminato la sua prova con il tempo di 48.36, precedendo il trinidadiano Dylan Carter (48.62) e l’australiano Zac Incerti (48.88).

Nella capitale ellenica, inoltre, c’è da registrare anche il quinto posto di Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Il varesino ha chiuso con il crono di 27.06, non sufficiente per giocarsi un posizionamento sul podio. Quest’ultimo lo hanno composto il cinese Qin Haiyang (26.52), il britannico Adam Peaty (26.89) e lo statunitense Nic Fink (26.98).