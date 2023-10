Coppa del Mondo di nuoto, subito successo azzurro nei 200 dorso

L’Italia è subito protagonista nella vasca dell’Europasportpark di Berlino (Germania), sede della tappa d’apertura della Coppa del Mondo di nuoto. Nella prima giornata, infatti, Thomas Ceccon si è piazzato al primo posto nei 200 dorso.

Il plurimedagliato agli ultimi Mondiali di Fukuoka ha condotto la gara sin dalle prime bracciate, chiudendo la sua prova in 1:56.64, suo primato personale nonchè terza prestazione italiana all time. Hanno completato il podio il giapponese Irie Ryosuke (1:58.99) e l’australiano Joshua Edwuards-Smith (1:59.00), mai realmente in grado d’impensierire il nostro portacolori in ottica vittoria finale.

Fuori dalle prime tre posizioni, invece, Nicolò Martinenghi, l’altro azzurro presente in terra tedesca. Nei 100 rana, infatti, il varesino è arrivato solamente quinto, facendo registrare il crono di 59.76. La vittoria è andata al cinese Qin Hiyang (57.69), che ha preceduto i due olandesi Arno Kamminga (59.01) e Caspar Corbeau (59.27).