Nuoto Europei in vasca corta oggi, a che ora la finale 100 rana con Benedetta Pilato 

Occasione di medaglia per l'Italia agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Oggi, mercoledì 6 dicembre, a Otopeni, in Romania, si disputa la finale dei 100 rana donne in vasca corta. Tra le favorite c'è Benedetta Pilato che avrà come principali avversarie l'olandese Tes Schouten, l'estone Eneli Jefimova, la svedese Sophie Hansson.

Sarà in gara anche un'altra azzurra, Martina Carraro, che due anni fa in Russia vinse il titolo europeo e, anche se non è apparsa nelle stesse condizioni, sogna un'altra grande prestazione.

Nuoto Europei in vasca corta, finale 100 metri rana: gli orari in tv

La finale 100 metri rana in vasca corta a Otopeni è in programma alle ore 17.10 ed è trasmessa in diretta tv su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Raiplay.