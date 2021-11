Nuoto, Europei: Rivolta da record, ora gli Azzurri impegnati nelle semifinali

Il record italiano di Matteo Rivolta nei 50 farfalla, il primo tempo di Elena Di Liddo nei 100 farfalla, otto primati personali e gli azzurri che occupano tutte le posizioni possibili nelle semifinali. Ottimi i riscontri dell'Italnuoto nella quarta sessione di batterie ai 21esimi campionati europei di nuoto in vasca corta in svolgimento all' Acquatics Palace di Kazan fino a domenica. Si torna in vasca oggi pomeriggio, per semifinali e finali, alle 16:30 italiane, con diretta su Rai Sport + HD.

RECORD

Ha accumulato rabbia e carica in questi giorni per alcune gare finite al di sotto delle sue aspettative; ha aspettato il momento più congeniale per poi piazza il record nei 50 farfalla. Matteo Rivolta nuota in 22''47 per il secondo tempo di ingresso in semifinale e cancella il 22''50 siglato da Marco Orsi lo scorso 3 settembre a Napoli. Davanti a lui solo l'unghese Szebasztian Szabo in 22''22.

Il 30enne di Milano - tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene e allenato da Marco Pedoja, campione europeo a Copenhagen 2017 nella doppia distanza - abbassa di sedici centesimi il personale di 22''63 siglato quaranta giorni nel capoluogo partenopeo. "I 50 sono sempre imprevedibili. Stabilire un record italiano a questa età vuol dire essere ancora al passo della nuova generazione: il presente e il futuro è dei tanti giovani che ci sono nel nuoto italiano. Io cerco di essere ancora battagliero - racconta Matteo, prossimo alla laurea magistrale in Economia - Non credo di trascinare la mia carriera ancora per molto perché ho tanti progetti per la testa che sono extra nuoto. Andrò avanti finché mi divertirò. Intanto mi godo questo tempo e sono contentissimo".

Ecco le gare da seguire oggi in tv: 200 misti Mas. FINALE; 100 stile libero Femm. FINALE;

100 dorso mas FINALE; 100 dorso Femm.; 200 stile libero Mas.; 100 farfalla Femm.; 200 rana Femm. FINALE;

200 farfalla Mas. FINALE; 50 dorso Femm. FINALE; 200 misti Femm.; 50 farfalla Mas.; 1500 stile libero Femm. FINALE.