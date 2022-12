Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: calendario, programma, orari, tv, streaming

L'Italia del nuoto vuole essere protagonista anche in questa edizione dei Campionati mondiali in vasca corta che si disputeranno a Melbourne da martedì13 a domenica 18 dicembre. La città australiana si è offerta per sostituire Kazan in Russia in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

Al Melbourne Sports and Aquatic Centre le azzurre e gli azzurri puntano a migliorare le 16 medaglie conquistate lo scorso anno ad Abu Dhabi. Due nuove gare di fondo, i 1500 stile libero donne e gli 800 stile libero uomini, saranno le due novità di questa edizione, due distanze che entrano per la prima volta in programma in un mondiale in vasca corta.

"Ci sono sia grandi individualità ma questo non preculde la competitività anche nelle staffette. Nell'edizione dello scorso anno ad Abu Dhabi, abbiamo conquistato 16 medaglie (5 ori, 5 argenti, 6 bronzi); non sarà facile ripetersi, ma sono certo che la squadra risponderà nel migliore dei modi", ha dichiarato il Direttore Tecnico Cesare Butini.

L'uomo copertina del nuoto azzurro sarà Gregorio Paltrinieri, punta di diamante di una squadra formata da 20 elementi (12 uomini e 8 donne). I grandi nomi sono quelli di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato che si sono messi in evidenza nel 2022 con prove memorabili ai Mondiali di Budapest e agli Europei di Roma. Una stella del nostro nuoto è stata purtroppo costretta a saltare l'evento. Simona Quadarella è stata costretta a non esserci a causa di una gastroenterite con febbre. Saranno venti i nuotatori italiani con capitan Paltrinieri favorito nei 1500 e sugli 800.

Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: il programma

Martedì 13 dicembre (orari italiani)

Batterie

01:05 400 stile libero donne

01:34 100 dorso donne

01:50 100 dorso uomini

02:05 50 farfalla donne

02:18 50 farfalla uomini

02:37 200 misti donne

02:56 200 misti uomini

03:15 4×100 stile libero donne

03:26 4×100 stile libero uomini

03:36 serie lenta 1500 stile libero uomini

Finali e semifinali