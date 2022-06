Mondiali Nuoto, le gare di oggi 23 giugno in tv

Un'altra giornata da non perdere ai Mondiali di nuoto di Budapest che si svolgeranno fino a domenica 3 luglio. In piscina sono attesi come protagonisti Federico Burdisso, Margherita Panziera e Simona Quadarella, prosegue il programma del nuoto artistico e in serata il Settebello affronta il Canada.

Mondiali nuoto 2022: gli azzurri in gara oggi 23 giugno

Giovedì 23 Giugno

09.00-11.45:Batterie

100 farfalla uomini (Piero Codia, Federico Burdisso)

200 dorso donne (Margerita Panziera)

50 stile libero uomini (Lorenzo Zazzeri, Luca Dotto)

50 farfalla donne (Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo)

4×200 stile libero uomini (Italia)

800 stile libero donne (Simona Quadarella)

18.00-20.10 Semifinali e finali

100 stile libero donne Finale

100 farfalla uomini ? semifinali

200 dorso donne ? semifinali

50 stile libero uomini ? semifinali

200 rana donne ? Finale

200 dorso uomini ? Finale

50m farfalla donne ? semifinali

200m rana uomini ? Finale

4×200 stile libero uomini ? Finale

Pallanuoto (19:30-20:35)

Italia-Canada (uomini, Girone C, a Sopron)

Nuoto, Mondiali Budapest 2022: dove vederli in tv

La Rai coprirà interamente l'evento in chiaro su Raisport HD, su Rai Due e in streaming su Raiplay.