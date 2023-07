Nuoto, Mondiali Fukuoka 2023: Elena Bertocchi vola in finale e regala un’altra carta olimpica all’Italia

Ancora un ottimo risultato per Elena Bertocchi ai Mondiali di Fukuoka, in Giappone. Dopo la medaglia di bronzo e la carta olimpica conquistate con Chiara Pellacani nel sincro 3m, la tuffatrice azzurra si è qualificata per la finale nella gara individuale da 3 metri. La ventottenne milanese ha chiuso la semifinale con il punteggio di 303.05, sufficiente per approdare all’ultimo atto della manifestazione. Il risultato garantisce all’Italia un’altra carta olimpica, un altro posto nazione per i Giochi di Parigi 2024. Qualificata alla finale anche Chiara Pellacani (304.95 punti) che la carta olimpica nella specialità l’aveva già conquistata ai Giochi Europei di Cracovia. (agc)

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 22 (9 uomini, 13 donne) in 8 discipline

- Tiro a volo (6 carte olimpiche: 2 d Trap, 1 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

- Ginnastica ritmica (1 carta olimpica: 1 d All-Around individuale)

- Tiro a segno (1 carta olimpica: 1 u Carabina 10 m)

- Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

- Tuffi (4 carte olimpiche: 2 d Trampolino e d Trampolino sincro, 2 u Trampolino)

- Pugilato (4 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine - 92 kg)

- Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale)

- Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)