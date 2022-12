Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: azzurri in gara martedì 13 dicembre e tv

Si accendono i riflettori sul Melbourne Sports and Aquatic Centre. Da martedì 13 a domenica 18 dicembre sono in programma i Mondiali di nuoto in vasca corta. L'Italia, che è diventata una vera e propria superpotenza, vuole farsi valere anche in questa occasione.

Nella prima giornata saranno Margherita Panziera e Silvia Scalia le prime azzurre a scendere in vasca nelle batterie dei 100 dorso, in programma all'una ora italiana. Grande attesa per la finale dei 1.500 stile libero nella quale è impegnato il capitano azzurro Gregorio Paltrinieri, come sempre in vasca con grandissime ambizioni. Qui di seguito trovate il programma completo del Day 1 e gli azzurri in gara.

Nuoto, mondiali vasca corta Melbourne 2022: martedì 13 dicembre (orari italiani)

Batterie

01:05 400 stile libero donne

01:34 100 dorso donne: Margherita Panziera, Silvia Scalia

01:50 100 dorso uomini: Lorenzo Mora

02:05 50 farfalla donne: Silvia Di Pietro

02:18 50 farfalla uomini: Matteo Rivolta, Thomas Ceccon

02:37 200 misti donne: Costanza Cocconcelli, Sara Franceschi

02:56 200 misti uomini: Alberto Razzetti

03:15 4×100 stile libero donne

03:26 4×100 stile libero uomini: Italia

03:36 serie lenta 1500 stile libero uomini

Finali e semifinali