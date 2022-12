Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: azzurri in gara giovedì 15 dicembre e orari tv

Giovedì 15 dicembre al Melbourne Sports and Aquatic Centre è in programma la terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta. Un'altra occasione per l'Italia di conquistare medaglie importanti. Nella giornata inaugurale, martedì 13 dicembre, sono arrivati gli ori di Gregorio Paltrinieri, nei 1500 metri stile libero e della 4x100 stile libero con Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon, che hanno anche realizzato il record del mondo.

La seconda giornata, mercoledì 14 dicembre, è stata quella degli argenti con la 4x50 mista e Lorenzo Mora, nei 100 dorso, che hanno conquistato due bellissime piazze d'onore. Giovedì 15 dicembre il programma verrà aperto da Silvia Scalia, nei 50 dorso e da Lorenzo Mora, nella stessa distanza. Toccherà poi ai 200 farfalla dove a tenere alto l'onore azzurro ci saranno Ilaria Cusinato, in batteria tra le donne e Alberto Razzetti, che dovrà difendere il suo oro dello scorso anno ad Abu Dhabi. Thomas Ceccon affronterà le batterie dei 100 misti maschili e in quelli femminili sarà in vasca Costanza Cocconcelli. Matteo Ciampi per l'accesso alla finale dei 400 stile libero.

Nella mattinata italiana ci saranno le finali dei 100 stile libero con Thomas Ceccon e Alessandro Miressi a caccia di medaglie e quella dei 100 rana uomini che vedrà impegnati Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Qui di seguito trovate il programma completo del Day 3 e gli azzurri in gara.

Nuoto, mondiali vasca corta Melbourne 2022: giovedì 15 dicembre

Batterie

01:05 50 dorso donne: Silvia Scalia

01:19 50 dorso uomini: Lorenzo Mora

01:33 200 farfalla donne: Ilaria Cusinato

01:48 200 farfalla uomini: Alberto Razzetti

02:04 100 misti donne: Costanza Cocconcelli

02:17 100 misti uomini: Thomas Ceccon

02:29 400 stile libero uomini: Matteo Ciampi

02:57 4×50 stile libero donne: Italia assente

03:04 4×50 stile libero uomini: Italia

Finali e semifinali