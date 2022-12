Nuoto, Mondiali vasca corta: Lorenzo Mora d'argento nei 100 dorso, record italiano

I colori azzurri splendono d’argento nella seconda giornata dei Mondiali di nuovo in vasca corta a Melbourne. Oggi, mercoledì 14 dicembre, dopo il secondo posto della staffetta mixed 4x50 metri con il record europeo, è arrivato un altro piazzamento nobile.

L’ha conquistato Lorenzo Mora che ha così bissato la medaglia ottenuta nella prova a squadre. Mora parte molto bene, stacca a 0.52, fa un'ottima subacquea e nuota con la consapevolezza dei propri mezzi. Nella finale dei suoi 100 dorso è secondo con il record italiano di 49"09 (26"04 ai 50 metri). Il suo precedente record italiano era 49''37 che aveva ottenuto il 5 dicembre scorso a Genova. La vittoria va all'americano Ryan Murphy con 48"50.

"Questo mondiale è bellissimo e mi gasa molto - ha dichiarato Mora. “Sapevo che sarebbe stato difficile battere Murphy. Mi dispiace di non aver nuotato sotto i 49”, era un obiettivo alla mia portata. Sono comunque felicissimo per questo argento che segue quello conquistato in staffetta. È una grande giornata per me. Dopo i Mondiali di Abu Dhabi dello scorso anno so di essere entrato in una nuova dimensione e in una fase nuova della mia carriera. Io rimango però con i piedi per terra, senza montarmi la testa e con l’obiettivo di migliorarmi sempre”.