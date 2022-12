Nuoto, Mondiali vasca corta: Paltrinieri e la 4x50 sono d'oro, argento Franceschi

I mondiali di nuoto in vasca corta, a Melbourne, continuano a regalare grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Oggi, sabato 17 dicembre, l'Italia ha conquistato due ori e un argento confermandosi grande protagonista di questa rassegna iridata. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la quinta medaglia d'oro del team Italia, la sua seconda personale in questa edizione. Dopo il successo di qualche giorno fa nei 1.500, ha concesso il bis vincendo gli 800 stile libero con 7'29"99 fissando il record dei campionati.

"Mi sono adattato agli avversari e alla gara - spiega SuperGreg, -. Tatticamente ho fatto quello che serviva. Ho provato a partire forte, poi ho aspettato un attimo e ho ripreso a tirare negli ultimi duecento metri. Ho fatto più fatica rispetto ai 1500. Stiamo dimostrando giorno dopo giorno, campionato dopo campionato di essere una nazionale fortissima e sempre competiva. Il gruppo è unito ed ambizioso".

L'altra grande impresa di giornata l'hanno firmato Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano, campioni del mondo nella staffetta mista 4x50 con il record del mondo di 1'29"72. Gli azzurri sono stati eccezionali nei loro passaggi. Lorenzo Mora ha la migliore reazione allo start con 0"42 e lancia i compagni in 22"65, Nicolò Martinenghi nuota la sua frazione in 24"95, Matteo Rivolta incrementa il vantaggio con 21"60 e Leonardo Deplano si difende bene dal ritorno dello statunitense Michael Andrew e chiude con 20"52. Stati Uniti secondi con il record americano di 1'42"41 e Australia terza con il record oceanico di 1'30"81.

In questa gionata ricca di soddisfazioni è arrivata anche la prima medaglia italiana al femminile in gara individuale, l'argento di Sara Franceschi nei 400 misti. "Tutto bellissimo, sono davvero contenta, è un sogno e mi servirà un po' di tempo per capire cos'è successo", ha dichiarato al traguardo.