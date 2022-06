Nuoto, Mondiali 2022: calendario lunedì 20 giugno, programma tv, italiani in gara

Oggi, lunedì 20 giugno, è in programma la terza giornata ai Mondiali di nuoto in programma a Budapest. L'Italia, dopo aver vinto ieri un meraviglioso oro nei 100 metri rana con Nicolò Martinenghi, va a caccia di nuove soddisfazioni nella rassegna iridata in terra ungherese.

Mondiali nuoto 2022: gli azzurri da medaglia oggi 20 giugno

L'Italia si presenta oggi con tre atleti che hanno legittime ambizioni di medaglia. Alle 18.11 scenderà in vasca nei 1500 stile libero donne Simona Quadarella, che punta al podio visto lo strapotere di Katle Ledecky in questa disciplina. Alle 19.00 scatterà l'ora di Thomas Ceccon, pronto a dare il massimo nei 100 dorso.

Chiuderà la giornata Benedetta Pilato che ha tutte le carte in regola per stupire nei 100 rana.

Mondiali nuoto 2022: programma 20 giugno

9.00: 50 rana uomini (Simone Cerasulo, Nicolò Martinenghi)

9.16: 200 metri donne

9.37: 200 farfalla uomini (Giacomo Carini, Alberto Razzetti)

9.57: 800 metri uomini (Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri)

18.00-20.00 Semifinali e Finali

18.02 finale 200 metri uomini

18.11 finale 1500 metri donne (Simona Quadarella)

18.34 semifinale 50 rana uomini

18.51 finale 100 dorso donne

19.00 finale 100 dorso uomini (Thomas Ceccon)

19.15 semifinali 200 metri donne

19.35 semifinali 200 farfalla uomini

19:30 CANADA - ITALIA (Preliminari - Girone A) Pallanuoto femminile

19.48 finale 100 metri rana (Benedetta Pilato)

Mondiali nuoto 2022: dove vederli in diretta tv

Oggi, lunedì 20 giugno, le batterie dei mondiali di nuoto a Budapest saranno trasmesse in diretta su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay; semifinali e finali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay.