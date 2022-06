Nuoto, Mondiali 2022: calendario martedì 21 giugno, programma tv, italiani in gara

Oggi, martedì 21 giugno, è in programma un'altra giornata da non perdere ai Mondiali di nuoto in programma a Budapest. L'Italia, dopo aver vinto un meraviglioso oro nei 100 metri rana con Nicolò Martinenghi, ha conquistato altri due ori con Thomas Ceccon, nei 100 metri dorso e con Benedetta Pilato, nei 100 metri rana.

Mondiali nuoto 2022: gli azzurri da medaglia oggi 21 giugno

Grande attesa nella giornata di oggi, martedì 21 giugno, per Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti che si giocheranno le loro possibilità di medaglia negli 800 stile libero, mentre Nicolò Martinenghi, dopo l'oro nei 100 metri rana, punta a un grande risultato anche nei 50 metri.

Nuoto artistico

09.00 Duo libero Gruppo B – Linda Cerruti/Costanza Ferro

12.00 Duo libero Gruppo A

16.00 Squadra tecnica Finale: Italia

Nuoto

batterie (9.00-12.00)

50 dorso donne: Silvia Scalia

100 stile libero uomini:Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri

200 misti uomini: Alberto Razzetti

4×100 mista mista: Italia

Semifinali e finali (18.00-20.15)

800 stile libero uomini, Finale:Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti

200 stile libero donne: Finale

100 stile libero uomini: Semifinali

50 dorso donne: Semifinali

200 farfalla uomini: Finale

50 rana uomini, Finale: Nicolò Martinenghi

200 farfalla donne: semifinali

200 misti uomini: semifinali

4×100 mista mista: Finale

Pallanuoto maschile: Sudafrica-Italia ore 18.00

Mondiali nuoto 2022: dove vederli in diretta tv

Oggi, lunedì 20 giugno, le batterie dei mondiali di nuoto a Budapest saranno trasmesse in diretta su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay; semifinali e finali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay.