Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: azzurri in gara mercoledì 14 dicembre e orari tv

L'avventura dell'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta in programma a Melbourne non poteva iniziare meglio. Martedì 13 dicembre, nella giornata inaugurale, nella prima giornata di gare al Melbourne Sports and Aquatic Centre sono subito arrivate due medaglie d'oro. Gregorio Paltrinieri, il capitano azzurro, ha vissuto l'ennesima giornata trionfale della sua straordinaria carriera vincendo i 1.500 stile libero.

L'inno di Mameli ha poi risuonato anche per festeggiare i vincitori della 4x100 stile libero, autori di una prestazione da incorniciare. Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon hanno battuto l'Australia e gli Usa, con il nuovo record del mondo. Dopo questi successi c'è grande attesa anche per la seconda giornata, in programma mercoledì 14 dicembre.

Saranno impegnati in vasca, nelle batterie del matttino, la staffetta 4x50, Alessandro Miressi e Thomas Ceccon nei 100 stle libero, Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana uomini. Qui di seguito trovate il programma completo del Day 2 e gli azzurri in gara.

Nuoto, mondiali vasca corta Melbourne 2022: mercoledì 14 dicembre (orari italiani)

Batterie

01:05 4×50 mista mixed: Italia

01:23 800 stile libero donne serie lenta: Nessuna italiana

01:54 100 stile libero donne: Nessuna italiana

02:17 100 stile libero uomini: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon

02:46 100 rana donne. Benedetta Pilato

03:06 100 rana uomini: Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

03:26 4×200 stile libero donne: Italia assente

Finali e semifinali