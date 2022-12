Nuoto, Mondiali vasca corta: Miressi di bronzo, vince Chalmers

É Kyle Chalmers il vincitore dei 100 metri stile libero ai mondiali in vasca corta a Melbourne. Il campione australiano, davanti al pubblico di casa, vince in 45”16, davanti al francese Maxime Grousset, secondo in 45”41. Chiude sul podio Alessandro Miressi. Il torinese conquista una medaglia di bronzo nella gara in cui un anno fa aveva vinto la medaglia d'oro. In questa gara di altissimo livello tecnico non gli è bastato il 45"57, tempo che lo fece trionfare a Doha nel 2021. Quarta posizione per il campione del mondo in vasca lunga, David Popovici, davanti a Thomas Ceccon che chiude in 45”77 in una buona quinta posizione.

"Una gara difficile, al centesimo - ha dichiarato Miressi ai microfoni di Raisport -. Sono contento. Chalmers lo aveva dichiarato che voleva vincere in casa e ha vinto. Il bis iridato? Non c’è rammarico. Si punta al primo posto ma sono contento del terzo posto. Ma se so di aver dato il massimo: no, non c’è rammarico".

"In corta mi diverto di più a fare stile libero che dorso. Mi è venuta una bella gara. Livello alto, sono venuto qui per fare i 100 stile e divertirmi. Sotto i 46” era quello che volevo fare", ha dichiarato Thomas Ceccon.