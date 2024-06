Nuoto, al Settecolli arriva un altro pass azzurro per Parigi

L’Italia potrà schierare due azzurre nella 10 km femminile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il merito è di Ginevra Taddeucci che, nella prima serata della 60ª edizione del Settecolli di Roma, si è piazzata al quarto posto nei 1500 stile libero, chiudendo con il tempo di 16:08.65. Il crono rientra nei limiti indicati da World Aquatics e dunque la nuotatrice toscana, come previsto dal regolamento, si è garantita automaticamente il diritto di poter prendere parte alla prova olimpica di fondo con tanto di pass individuale. En plein, dunque, per il nostro Paese che, contando anche i risultati degli uomini, era uscito dagli ultimi Mondiali di Doha (Qatar) con tre carte olimpiche su quattro a disposizione.

"È stata una qualificazione molto sudata. Volevo a tutti i costi conquistarmi il pass sul campo dopo averlo mancato in Qatar. Sono arrivata qui con l'intento di fare questo tempo e ce l'ho fatta", ha commentato a caldo Taddeucci. Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 353 (186 uomini, 167 donne) in 32 discipline.