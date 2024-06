Giornata storica per il Bellaria Padel Brindisi: ora spazio ai playoff per la serie A

Il 22 giugno 2024 sarà ricordata come una giornata storica per il Circolo Bellaria Padel Brindisi dal momento che la seconda squadra femminile e la squadra maschile di serie D vincendo i rispettivi playoff si sono aggiudicati la possibilità di disputare la serie C nella prossima stagione.Un percorso netto fatto di sole vittorie per ambedue le squadre che tra stagione regolare e playoff non...