Pallamano, la 22a giornata di Serie A: risultati e classifica

La Serie A rimane quella che era prima della pausa azzurra: il ritorno in campo per la 22a giornata vede tutto invariato al vertice: in zona play-off Junior Fasano in testa, poi Conversano e poi ancora Raimond Sassari non ne vogliono sapere di scalare la marcia. Deve frenare invece Pressano, battuto in casa. Le sfortune dei trentini fanno rimane con le gioie di Cassano Magnago in una corsa per non retrocedere dove alza la testa anche Trieste.

Nella settimana dell’esordio di Gabriel De Santis, la Junior Fasano difende il primo posto grazie al 28-24 (p.t. 14-9) contro il Teamnetwork Albatro. Nel testa-coda della Serie A Beretta i pugliesi di Francesco Ancona impiegano 23’ per lo sprint, poi accelerano fino all’11-7 e chiudono la prima mezz’ora in vantaggio sul 14-9. A Siracusa non bastano le sette reti firmate Zungri: distanze ridotte fino al -3 a 5’ dal termine e rischio azzerato dal Fasano col 26-21 di Pinto. Fasano arriva nel migliore dei modi, con un vantaggio di cinque punti sul secondo posto, alla pausa da osservare nel prossimo fine settimana.

Il 29-22 (p.t. 14-10) della Raimond Sassari in casa dello Sparer Eppan consegna ai sardi due punti preziosi per mantenere alta la pressione sul Conversano in zona play-off. L’apertura di partita (4-0) instrada il match dei rossoblu. Per il primo gol degli altoatesini bisogna attendere 4’40’’, ma Sassari ha già in mano il volante della gara. Parziale fisso sul 10-8 al 22’ e sul 14-10 – grazie ad un parziale di tre reti – a fine primo tempo. Accelerazione ospite sul 20-14. Poi gli uomini di Luigi Passino gestiscono fino al termine. Due punti importanti incamerati.

Sassari mantiene alto il pressing, ma Conversano non rallenta. Largo 35-19 (p.t. 19-9) dei campioni d’Italia sul campo del Secchia Rubiera. Brilla il terzino Alessio Moretti con sette reti, miglior marcatore del match. Partita chiusa già dopo il primo tempo, chiuso da Conversano con un vantaggio di dieci marcature. Con la stagione che entra nella fase degli scontri diretti al vertice, per la squadra di Alessandro Tarafino quelli incassati sono due punti importanti per mantenere il ritmo in vista del finale di stagione.

Rimane aperta anche la corsa verso il quarto posto. Merito del Brixen, che vince 25-23 (p.t. 14-11) in trasferta sul campo del Carpi. Per sciogliere le riserve, però, gli altoatesini devono attendere il quarto d’ora conclusivo e l’accelerazione fino al 21-19 siglato da Hamzic. Il +3 lo sigla Iballi a 7’ dal termine. Poi, in doppia inferiorità numerica, Bressanone trema. Ceccarini realizza il 24-22 a 31’’ dal termine. Match point firmato Dapiran (5). Il quarto posto è una questione ancora apertissima, anche perché Pressano cade in maniera fragorosa al Palavis per mano di Cassano Magnago. Per gli amaranto sono due punti pesantissimi nella lotta per non retrocedere, che passano per il 24-21 (p.t. 13-11) sul campo dei gialloneri trentini. Ad eccezione dell’1-0 in avvio, i lombardi rimangono di fatto sempre avanti: dal 2-1 di Mazza al 4’, fino al massimo allungo registrato sul 21-15 al 45’. È lì che Pressano prova a girare il match, torna sul -1 in un paio di frangenti (21-20 con Fadanelli), ma senza mai agguantare il pari. Di Lazzari il 23-21 della sicurezza, di Visentin il 24-21 della gioia.

A completare il quadro di giornata è il 30-29 (p.t. 15-12) con cui Trieste difende il Chiarbola dagli assalti dell’Alperia Merano. È una vittoria dal valore inestimabile, quella dei giuliani: in primis perché arrivata contro un’avversaria in gran forma e, proprio per questo, perché in grado di cambiare il volto del fine settimana giuliano. Vince anche Cassano Magnago, è vero, ma gli alabardati escono dalla zona play-out, distante due lunghezze dopo il passo falso di Appiano. In terra giuliana da cerchiare in rosso il nome di Bratkovic, autore di 11 segnature.

La classifica

Junior Fasano 35 pti, Conversano 30*, Raimond Sassari 29*, Pressano 27, Brixen 26**, Alperia Merano 20, Bolzano 20, Cassano Magnago 17, Trieste 15, Sparer Eppan 13, Carpi 9, Secchia Rubiera 5*, Teamnetwork Albatro 2*

**due partite in meno

*una partita in meno