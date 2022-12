Pallamano, Croazia - Italia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match amichevole tra Croazia e Italia, in programma per domani (giovedì 29 dicembre) a Pola e con inizio alle ore 20:15, sarà visibile per gli appassionati italiani in diretta su Eleven Sports. La piattaforma già media partner della Federhandball per Serie A Gold, Serie A1 e per una moltitudine di eventi nazionali e internazionali, racconterà in diretta il match del «Mate Parlov Sport Center», che vedrà gli azzurri ospiti della forte selezione croata. Qualche problema di formazione per il dt dell'Italia Trillini, costretto a fare a meno già in partenza di Giacomo Savini fermato dall’influenza. Out per infortunio Oliver Martini, mentre in queste ore di permanenza in Croazia un attacco influenzale ha fermato i portieri Domenico Ebner e Andrea Colleluori. È stato di conseguenza aggregato all’organico l’estremo difensore Salah Riahi (2004), il quale ha perciò lasciato lo stage parallelo dell’Italia U21 a Cassano Magnago.

Al netto delle variazioni di roster, per l’Italia rimane una opportunità di confronto di grande prestigio, in casa di una delle migliori squadre di scena ai prossimi Campionati Mondiali, evento in programma dall’11 al 29 gennaio in Svezia e Polonia. L'Italia, dalla sua, prepara gli impegni della primavera prossima nelle qualificazioni agli EHF EURO 2024.

Croazia - Italia: dove vedere la partita in diretta

Croazia - Italia, amichevole in programma domani, giovedì 29 dicembre, sarà trasmessa in diretta da Pola, alle 20:15, su Eleven Sports, con possibilità di collegarsi gratuitamente sul portale https://elevensports.com/it o attraverso l’app iOS o Android.