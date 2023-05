Pallamano, Fasano è campione d'Italia

La Sidea Group Fasano è campione d’Italia. Per la quarta volta – dopo quelle del 2014, 2016 e 2018 – la formazione pugliese conquista lo scudetto, battendo in una entusiasmante gara-3 di finale la Raimond Sassari con il punteggio di 35-32 (p.t. 15-14). La Fasano della pallamano, in una serata animata da un pubblico biancoazzurro straordinario, ritrova dunque il tricolore a distanza di cinque anni dall’ultima volta, regalando alla Puglia il suo 14esimo campionato degli ultimi 20 anni. Primo titolo italiano da allenatore per Vito Fovio, campione all’esordio in panchina e dopo i 10 Scudetti - e i 22 trofei complessivi - conquistati da giocatore. Quarto scudetto in carriera per il capitano Flavio Messina.

La partita

Stesse formazioni, ma partita nettamente diversa rispetto a gara-2. Se Fasano è sospinta dal calore del suo pubblico, euforica dopo il successo del secondo match, Sassari darà subito prova di avere cancellato la sconfitta e di volere lottare fino alla fine. Fasano sblocca con Davide Pugliese dopo 2’35’’: il figlio di Fasano, di fronte al suo pubblico, sarà protagonista assoluto del match con 10 reti e una prestazione stratosferica. Sassari impatta sul 2-2, salvo incassare tra il 5’ e il 9’ il primo break dei padroni di casa: 5-0 per il 6-2 di Corcione. Ma è un’altra partita rispetto a gara-2. Sassari reagisce, piazza il contro-parziale (3-0) e torna sul 6-5 con Brzic. I ritmi si alzano e la partita resta apertissima: 9-9 al 19’, 12-11 per i pugliesi al 25’ e ancora +1 alla pausa con gol firmato Petrovski.

Vito Fovio, allenatore della Junior Fasano: "Sono contentissimo per tutta l'annata. Era iniziata in maniera turbolenta, ma la società ci ha messo nelle condizioni di lavorare sempre benissimo. I ragazzi sono stati strepitosi, si sono sacrificati e credo che questo sia il giusto premio per la loro abnegazione. Oggi ci aspettavamo una partita durissima perché Sassari é un'ottima squadra e ha un ottimo allenatore. Ho detto ai ragazzi di restare tranquilli anche nei momenti delicati, sono stati bravi a mantenere la calma e vincere. Dedico questo Scudetto al mio bambino".