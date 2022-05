Pallamano, domani Gara 2 della finale scudetto tra Fasano e Conversano: dove vederla in streaming

Un’ora sola per decidere le sorti della Serie A Beretta. Domani (domenica), tre giorni dopo gara-1, Junior Fasano e Conversano tornano in campo per il secondo – e potenzialmente ultimo – confronto di finale Scudetto. L’ordine delle squadre non è casuale: si rimane Puglia, certo, ma tutto si sposta geograficamente alla Palestra Zizzi, in casa dei biancoazzurri. Qui, fra le mura amiche, Fasano avrà una sola possibilità a disposizione: vincere, con l’intento di allungare la serie fino a gara-3 del 31 maggio, da disputare sempre in casa. Uno scenario, questo, di cui a Conversano, dopo il netto 31-24 del Pala San Giacomo, non vogliono nemmeno parlare. Con una vittoria o con un pari i biancoverdi sarebbero campioni d’Italia per la settima volta.

La vigilia

Pressioni diverse sui due organici. A Fasano sanno che gara-2 è l’ultima chiamata. “A Conversano nel primo tempo abbiamo regalato troppi palloni e soprattutto nel primo quarto d’ora – spiega il tecnico Francesco Ancona – abbiamo permesso loro di tirare spesso in solitaria davanti al nostro portiere. Prendiamo per buona e portiamo con noi invece la reazione che si è vista nel secondo tempo. Fisicamente stiamo bene, abbiamo il tempo necessario per recuperare le energie e siamo pronti a giocarci tutto davanti al nostro pubblico. Se poi Conversano avrà meritato, onore a loro. Però penso che ci sia ancora tanto da giocare e conoscendo sia la mia squadra, sia il calore del pubblico fasanese, penso che questa serie sia ancora aperta”.

Per Conversano un match point dalle tinte tricolore. “Dobbiamo essere felici dell’approccio in gara-1 e della vittoria – ha spiegato l’allenatore Alessandro Tarafino – ma non dobbiamo allentare la tensione. Andiamo a casa loro e sarà tutta un’altra cosa. Sappiamo che Fasano è un campo complicato, soprattutto per noi perché è un derby e questo aggiunge sempre un po’ di tensione in più. Dobbiamo restare in partita per 60’ e non sono concesse distrazioni. Mi aspetto una partita molto complicata”.

Alla Palestra Zizzi inizio del match fissato alle 19:30. Arbitra la coppia Riello – Panetta.

Fasano - Conversano: dove vedere la partita in streaming

Copertura in diretta per l’intera serie di finale garantita su Eleven Sports, broadcaster ufficiale del massimo campionato maschile e femminile. Le coordinate sono quelle di sempre: https://elevensports.com/it/italy, con possibilità di effettuare il login anche con il proprio account Facebook o Google. Eleven Sports è disponibile anche con l’app per smartphone e tablet su iOs e Android, oltre che sulle smart TV sfruttando l’app dedicata o dispositivi come Chromecast, Android TV o Amazon Fire.