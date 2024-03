Pallamano, Italia - Belgio: dove vedere la partita in diretta

A due settimane dalla vittoria della Nazionale femminile a Chieti contro la Lettonia, l’Abruzzo torna ad essere casa della pallamano internazionale. Domenica 17 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara (ore 18:00) sarà l’Italia maschile a scendere in campo contro il Belgio per il ritorno del 2° turno di qualificazione ai Mondiali 2025. Gli azzurri ripartiranno dalla convincente vittoria ottenuta mercoledì sera in trasferta ad Hasselt col risultato di 29-25. Quattro reti, lo scarto complessivo, da difendere domenica a Pescara con il sostegno del pubblico di casa.

Si preannuncia l’atmosfera delle grandi occasioni per una Nazionale quantomai abruzzese. Sono quattro, infatti, gli azzurri originari della regione convocati dal CT Riccardo Trillini: ai soliti noti Andrea Colleluori tra i pali e la coppia formata da Stefano Arcieri e Tommaso De Angelis nel ruolo di ala sinistra, si è aggiunta la chiamata per Riccardo Di Giulio, classe 1997 teramano.

“Abbiamo vinto la prima partita – dice il CT Riccardo Trillini – ma l’opera non è completa. Conoscendoli, so che i ragazzi sono consapevoli di questo e affronteranno la partita di domenica con grande concentrazione”. Gli fa eco Tommaso De Angelis, quattro reti all’andata: “Quattro gol di vantaggio sono un buon punto da cui ripartire, ma restiamo concentrati. Rivedrò tanti amici, è sempre speciale giocare qui”.

Italia - Belgio: dove vedere la partita in diretta tv

Domenica inizio alle ore 18:00 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204, streaming su Sky Go.