Pallamano, l'Italia verso Euro 2024: domani i gironi

Domani (giovedì 31 marzo), alle 18:00, l’Italia scoprirà le sue avversarie nelle prossime qualificazioni agli EHF EURO 2024. Il sorteggio avrà luogo a Berlino, una delle città che tra due anni, dal 10 al 28 gennaio, ospiterà le gare della manifestazione che si disputerà in Germania per la prima volta nella storia.

La Nazionale azzurra partirà dalla quarta urna e competerà per uno dei 20 posti ancora disponibili. Sono invece già qualificate sono invece quattro: i campioni in carica della Svezia, la Germania come nazione ospitante, la Spagna e la Danimarca come seconda e terza classificata nel gennaio scorso a Budapest.

Il sorteggio formerà otto gironi da quattro squadre. La formula non ha subito variazioni rispetto agli anni scorsi: passano le prime due e le quattro migliori terze. Queste ultime anche stavolta saranno definite tenendo in considerazione i risultati ottenuti le prime due del proprio gruppo.

La formula prevede gare di andata e ritorno distribuite in tre differenti periodi della stagione: 11/12 e 15/16 ottobre per le prime due giornate, nelle quali l’Italia affronterà le squadre della prima e della seconda urna, per poi proseguire col doppio turno ravvicinato del 8/9 e 11/12 marzo. A completare il calendario saranno la quinta giornata del 26/27 aprile e l’ultimo incontro del 30 aprile, da giocare in data unica e con tutti gli incontri in contemporanea.

Il sorteggio del 31 marzo a Berlino avrà inizio alle ore 18:00 e sarà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Facebook della Federazione europea.

La composizione delle urne

Urna 1: Norvegia, Francia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Portogallo, Islanda, Austria

Urna 2: Repubblica Ceca, Polonia, Olanda, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Ucraina

Urna 3: Bosnia Herzegovina, Lituania, Lettonia, Israele, Slovacchia, Turchia, Romania, Grecia

Urna 4: Kosovo, Belgio, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, ITALIA, Georgia, Lussemburgo

Le date degli incontri