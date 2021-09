Europei Under 20 e Under 18, inizia il conto alla rovescia per l'Italia della Pallamano

Definite le sedi delle prossime competizioni continentali del 2022, Azzurrini impegnati in Portogallo e in Montenegro la prossima estate

Dopo l'ultima riunione del Comitato Esecutivo della EHF (European Handball Federation) che si è svolto lo scorso 24 settembre a Torrevieja, in Spagna, la federazione ha definito le sedi dei prossimi Europei Under 18 e Under 20, che si svolgeranno nel corso della prossima estate e che vedranno l’Italia in campo.

UNDER 20

Per la Nazionale Under 20, che proprio ad agosto in Croazia hanno ottenuto la permanenza nell’élite continentale chiudendo al 12° posto gli Europei U19, il nuovo appuntamento oltreconfine sarà in Portogallo. Il torneo, che vedrà la partecipazione di 16 squadre, si svolgerà a luglio 2022. Le date definitive saranno comunicate in seguito. L’evento metterà in palio i lasciapassare per i Mondiali U21 del 2023, manifestazione co-organizzata dalla Germania e dalla Grecia, quest’ultima già sede dell’evento nel 2021, poi annullato a causa della pandemia.

UNDER 18

Un mese dopo, nell’agosto del prossimo anno, invece, sarà la volta dell’Italia U18, chiamata invece a misurarsi con le migliori formazioni europee in Montenegro. Sarà il primo banco di prova ufficiale per una squadra la cui colonna portante vive e si allena quotidianamente insieme a Chieti alla "Casa della Pallamano", attraverso il Campus Italia. In questo caso il fronte da tenere d’occhio sarà duplice: gli azzurrini dovranno evitare la retrocessione in 2a divisione, ma potranno anche competere per un posto ai Mondiali U19 del 2023 in Croazia.

PROSSIMI EVENTI

Il riepilogo delle sedi degli eventi maschili giovanili dopo le decisioni del Comitato Esecutivo EHF: M18 EHF EURO: in Montenegro nell’agosto 2022, M18 EHF Championships: in Israele, Lettonia e Ucraina nell’agosto 2022, M20 EHF EURO: in Portogallo nel luglio 2022 M20 EHF Championships: nessuna candidatura pervenuta; sono in corso contatti individuali con potenziali organizzatori.

I due EHF EURO assegneranno i posti riservati alle squadre europee per i Campionati Mondiali U19: in Croazia nell’estate 2023 e per i Campionati Mondiali U21: in Germania e Grecia nell’estate 2023.