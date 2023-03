Pallamano, Italia - Lettonia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, l’Italia della Pallamano sfida la Lettonia per la terza giornata del Gruppo 8 di qualificazione agli EHF EURO di Germania 2024. “La squadra ha grande voglia ed è estremamente motivata”, ha detto il DT Riccardo Trillini a poche ore dal fischio d’inizio. “La sosta del campionato ci ha permesso di anticipare il ritiro e di effettuare diversi allenamenti in più per i giocatori della Serie A Gold. Conosciamo i nostri avversari e, anche se si presenteranno con diversi giocatori nuovi e giovani, possiamo dire di avere chiari i loro principi di gioco. Noi siamo, se possibile, ancora più giovani e come sempre faremo affidamento sull’intensità di gioco e sulla velocità. Abbiamo un sistema di rotazioni che soprattutto nel primo tempo lascia spazio a tutti. Nel corso della partita, come sempre, valuteremo poi le singole situazioni e i singoli momenti”. La Lettonia, affidata alla guida tecnica di Davor Cutura, l'attuale allenatore del Brixen, ha diramato la lista dei suoi convocati. Non ci sarà, almeno per quanto riguarda la sfida in Italia, il mancino Dainis Kristopans. C'è, invece, il centrale Maris Veršakovs che arriva dal Brixen e dunque dalla Serie A Gold. L'elenco completo è consultabile su handball.lv.

Italia e Lettonia si sono affrontate tre volte nell'ultimo biennio: nelle qualificazioni agli Europei 2022 il bilancio era stato di una vittoria per parte (28-17 per l'Italia a Chieti e 31-29 lettone a Valmiera), mentre nel gennaio dello scorso anno, nelle qualificazioni ai Mondiali 2023, gli azzurri si imposero sul 36-23 sul neutro di Torshavn (Fær Øer).

Il Gruppo 8 include Francia, Polonia, Lettonia e Italia. Dopo i primi 120' giocati ad ottobre, francesi e polacchi guidano la graduatoria a punteggio pieno. Ma i round 3-4 sono anche quelli degli scontri diretti, delle prime sfide potenzialmente decisive. Anche per Italia e Lettonia sarà così, visto che entrambe proveranno a muovere la loro attuale situazione e, soprattutto, ad aggiudicarsi la terza piazza in maniera aritmetica.

Pallamano, Italia - Lettonia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Italia - Lettonia, match di qualificazione a Euro 2024, in programma oggi, giovedì 9 marzo, alle ore 16, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e, in contemporanea, in live streaming gratuito su Eleven Sports e sulla pagina Facebook della FIGH.