Pallamano, Italia - Polonia: dove vederla in tv e in streaming

E' iniziato il cammino della Nazionale nel Gruppo 8 di qualificazione agli EHF Euro di Germania 2024. A Katowice, nel sud della Polonia, domani pomeriggio (giovedì 13 ottobre), alle 18:30, nella Spodek Arena, gli Azzurri sfideranno i padroni di casa. Il match precederà di tre giorni la seconda partita di Andrea Parisini e compagni, il prossimo 16 ottobre, in casa al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, contro i campioni olimpici della Francia. L’Italia che scenderà in campo a Katowice lo farà consapevole dell’importanza del match: il Gruppo 8, dove la Francia è la grande favorita per il primo posto, metterà gli azzurri di fronte ai polacchi e alla Lettonia. In ballo ci sono la seconda posizione e l’accesso come una delle migliori terze, da ricercare però facendo la corsa proprio sulla prima avversaria riservata dal calendario. Dopo cinque giorni di lavoro nella Casa della Pallamano, a Chieti, il dt Riccardo Trillini ha diramato l’elenco dei convocati volati in Polonia. Tre assenze per infortunio: out Gianluca Dapiran e, sul versante dei mancini, Thomas Bortoli e Max Prantner. Fanno invece parte della delegazione il portiere Andrea Colleluori (2000) e l’ala sinistra Tommaso De Angelis (2005), quest’ultimo al debutto in una compezione ufficiale con la formazione maggiore.

“Conosciamo la formula – commenta Riccardo Trillini – e sappiamo che se vogliamo avere delle chances nel cercare di ottenere la qualificazione, sia da seconda che da migliore terza, dobbiamo fare punti con le prime della classe. Con la Polonia abbiamo già una prima occasione e, anche se giocheremo fuori casa, abbiamo il dovere di provarci. Abbiamo lavorato con questo intento. Loro sono una squadra in ascesa e lo hanno dimostrato le ultime prestazioni in campo internazionale, anche se, parlando con la squadra, ho tracciato un piccolo parallelo rispetto alla prestazione che avevamo offerto due anni fa in Bielorussia. Secondo me questa squadra può ripetere prestazioni come quella, per cui andremo in campo con uno spirito assolutamente ottimista e positivo”.

I convocati Azzurri per Polonia-Italia

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Merano);

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Campus Italia), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Atletico Valladolid\ESP), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – BM Cuenca\ESP);

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Brixen), Filippo Angiolini (TS – 1999 – Junior Fasano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Sarrebourg\FRA), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Billere\FRA), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago);

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence\FRA), Axel Oppedisano (PI – 1996 – Cesson-Rennes\FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen).

Polonia – Italia: dove vederla in diretta tv e in streaming

Polonia – Italia, in programma domani, giovedì 13 ottobre, sarà in diretta da Katowice su Eleven Sports e sulla pagina Facebook della FIGH. Per Italia – Francia del 16 ottobre prossimo, da Pescara diretta televisiva su Sky Sport (canale da definire) e, in chiaro, in streaming sulla pagina Facebook della FIGH.