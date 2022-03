Pallamano: il 16 marzo Italia - Slovenia a Padova

Scattano i play-off per la qualificazione al Mondiale del 2023: chi passa il turno trova poi l'ostacolo Serbia il prossimo aprile. Cenzi, vice presidente della Figh: "Siamo sicuri che tutto il Veneto risponderà come ha già saputo fare per sostenere i ragazzi in questo momento"