Pallamano, doppia sfida Italia - Turchia: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Domani (mercoledì 1° novembre), con inizio alle ore 17:00, l’Italia debutterà nel primo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali del 2025 in Croazia, Danimarca e Norvegia. Gli azzurri sfideranno la Turchia a Sakarya per l’andata di un doppio confronto che darà il suo verdetto il prossimo 5 novembre, nel secondo duello programmato ne «La Casa della Pallamano» di Chieti (ore 18:00). La partita di domani sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su PallamanoTV. È inoltre programmata la differita su Sky Sport Arena (204) dalle ore 20:00.

La Nazionale si è radunata lo scorso 25 ottobre a Chieti e qui ha svolto una settimana di raduno seppure a ranghi ridotti. Il dt Riccardo Trillini e lo staff tecnico, infatti, hanno potuto disporre inizialmente dei soli atleti provenienti dai club italiani, mentre gli azzurri provenienti dai campionati esteri si sono aggregati nel week-end. Gli ultimi a raggiungere la delegazione, direttamente ieri a Istanbul, sono stati il portiere Domenico Ebner e l’ala destra Leo Prantner, ambedue reduci dagli impegni di domenica in Bundesliga.

Ormai arcinoto l’elenco degli infortunati. Batteria dei mancini priva di Thomas Bortoli e Max Prantner. Out anche Gianluca Dapiran e Davide Bulzamini, la cui assenza costringerà Trillini a ridisegnare l’assetto soprattutto difensivo della Nazionale contro un’avversaria fisicamente capace e dotata di buone individualità.

Andrea Parisini, capitano della Nazionale: “Affrontiamo una squadra di ottimo livello, con giocatori che vengono da squadre impegnate anche in Europa o in campionati importanti. Anche nel ranking ci precedono, per cui, almeno sulla carta, partono davanti a noi. Servirà la migliore Italia per pensare di batterli. Domani sarà dura: sappiamo che giocare in Turchia vuol dire tanto pubblico e un’atmosfera calda. Sappiamo come questo fattore possa influenzare la partita, soprattutto davanti a una squadra giovane come la nostra. Non dovremo cadere in questa trappola. L’obiettivo è cercare di vincere subito e tenere comunque tutto aperto in vista della partita di ritorno. Sappiamo di avere delle assenze, ma chi subentrerà dovrà farlo con la consapevolezza che questa Italia è un gruppo in cui ognuno può recitare un ruolo importante e dire la propria. L’atmosfera è quella giusta. Vogliamo passare il turno”.

Il centrale azzurro Pablo Marrochi: “Analizzando i filmati, sappiamo che ci troveremo di fronte una buona squadra. Nel contempo credo che, se sapremo offrire il livello di gioco espresso nelle ultime qualificazioni europee, avremo buone chances. Il ritorno in casa? Conta molto, non c’è dubbio, ma è altrettanto importante spingere con intensità già nella prima partita. Ragioniamo step by step. Giocare una buona partita in casa loro ora è la priorità. Abbiamo qualche infortunio, è vero, ma lo sport di alto livello è anche questo. Bisogna andare oltre e superare le problematiche al meglio”.

Italia - Turchia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Le gare tra Italia e Turchia saranno entrambe trasmesse in diretta TV e streaming. Il match del 1° novembre (h 17:00) sarà visibile sul canale 253 di Sky Sport, su PallamanoTV e sulla pagina Facebook della FIGH. È inoltre prevista la differita su Sky Sport Arena (204) dalle 20:00.