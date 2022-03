Pallamano, play-off Mondiali, domani Italia-Slovenia: dove vedere la partita in tv o in streaming

La Nazionale italiana di Pallamano domani a Padova si gioca una fetta di qualificazione al Mondiale 2023. E' in programma infatti la sfida contro la Slovenia per l’andata dei play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo che si svolgerà l'anno prossimo in Svezia e Polonia. Gli azzurri tornano alla Kioene Arena a distanza di tre anni e mezzo dall’ultima volta, nel 2018 e contro l’Ungheria. Sfida attesissima, stimolante e molto complessa per gli azzurri, contro un’avversaria di indiscussa caratura e per il primo di due confronti ravvicinati. Ritorno il 20 marzo a Celje, in casa della compagine allenata da Uros Zorman.

Parisini e compagni troveranno un'atmofera calda e un gran tifo. Anche in tv sarà possibile seguire la Nazionale: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e in contemporanea su Sky Sport Arena (204), oltre che sui servizi SkyGo e NowTV. Diretta in streaming accessibile a tutti sulla pagina Facebook della Figh.

Il DT Trillini

“L’atmosfera è estremamente positiva, forse anche più delle altre volte – dice il DT Azzurro Riccardo Trillini – visto che ci stiamo preparando con una maggiore serenità e minore pressione rispetto al primo turno giocato alle Faroe. Le condizioni di lavoro sono ottimali, quindi direi che il nostro periodo di preparazione sta procedendo al meglio. Queste sono le partite che volevamo, è vero, ma senza dimenticare che questa squadra deve crescere ancora tanto, soprattutto sotto il profilo del gioco, in vista delle prossime qualificazioni europee. Abbiamo bisogno di un’Italia più sciolta, più tranquilla perché solo così potremo raggiungere il livello di queste avversarie”.

La formula

Le otto squadre che hanno superato il primo turno, a cui si è aggiunta la Svizzera, affrontano le compagini classificate fra il 16° e il 24° posto degli EHF EURO 2022. Ci sarà un match in meno: l’esclusione di Russia e Bielorussia dalle manifestazioni sportive a seguito dell’invasione bellica in Ucraina, infatti, fanno sì che le Isole Faroe non debbano disputare il loro match contro i bielorussi. Per tutte le altre, invece, andata e ritorno con eliminazione diretta. Chi va avanti, incrocia ad aprile una tra le classificate fra 6° e 15° posto agli Europei in un doppio confronto che sancirà le qualificate ai Mondiali.

Sono già sicure di esserci Svezia e Polonia come nazioni ospitanti, la Danimarca da campione del mondo, oltre a Francia, Norvegia e Spagna come migliori classificate sempre agli ultimi Europei.

I convocati

PORTIERI: Domenico Ebner (PO - 1994 - Hannover\GER), Valerio Sampaolo (PO - 1987 - Raimond Sassari), Pasqualino Di Giandomenico (PO - 1994 - Conversano)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Brixen), Giovanni Nardin (AS - 2000 - Raimond Sassari), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – BM Nava\ESP), Umberto Bronzo (AD - 2000 - Raimond Sassari)

TERZINI & CENTRALI: Kreshnik Kasa (TS – 2001 – Carpi), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Billere\FRA), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Cesson-Rennes\FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Cuenca\ESP), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Pablo Marrochi (CE - 1986 - Cavigal Nice\FRA), Endrit Iballi (TS - 1998 - Brixen), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cavigal Nice\FRA)

PIVOT: Andrea Parisini (PI - 1994 - Istres\FRA), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano), Axel Oppedisano (PI – 1996 – Cavigal Nice\FRA)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jurgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Marco Affricano (match analyst).