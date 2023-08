Pallamano, Serie A Gold maschile e A1 femminile 2023/2024: le date e il calendario

Meno di un mese al ritorno in campo e all’inizio della stagione 2023/24, Serie A Gold maschile e Serie A1 femminile svelano il loro cammino. Nuova annata, nuove ambizioni: la lotta per lo scudetto, il 54esimo nella storia della pallamano italiana, prenderà il via il prossimo 9 settembre, data analoga per donne e uomini. Con quali gare, con quali incroci, con quali sfide, lo dicono i calendari online su www.federhandball.it . In campo, tra donne e uomini, un totale di 25 squadre da 22 città – con Bressanone, Cassano Magnago e Sassari presenti in ambedue i campionati – e da 12 diverse regioni. La più rappresentata fra queste è il Trentino-Alto Adige con sei compagini ai nastri di partenza. Come detto, sarà la 54esima edizione della Serie A1 - per gli uomini con la denominazione Gold e affiancata dalle nuove Silver e Bronze - a partire da quella inaugurale della stagione 1969/70. A difendere i titoli conquistati l’anno scorso saranno Junior Fasano e Jomi Salerno. I club più gloriosi di sempre sono rimasti Trieste nel maschile, che ritrova la massima serie mediante wild card, e nel femminile Cassano Magnago (poi divenuta Pallamano Raluca), rispettivamente per 17 e 11 volte sul tetto d’Italia.

SERIE A GOLD MASCHILE

Al via 14 squadre. Dalla Serie A2 sono arrivate Sparer Eppan e Macagi Cingoli, tornate nel massimo campionato rispettivamente dopo uno e due anni di purgatorio nel secondo campionato nazionale, e il Trieste che, dopo la semifinale raggiunta alle Finals di Chieti e a seguito della rinuncia dell’HC Fondi, ha ottenuto una wild card per il rientro in Gold. Ci saranno anche loro a combattere con la Junior Fasano, salita sul tetto d’Italia dopo la serie di finale vinta contro Sassari. Nell’albo d’oro della passata stagione anche il Brixen per quanto riguarda la Coppa Italia e il Conversano, vincitrice invece della Supercoppa giocata nel dicembre 2022.

Inizio di campionato il prossimo 9 settembre. La formula si snoda attraverso 26 giornate di regular season, per un totale di 182 partite fino al 4 maggio. A seguire play-off e play-out. Ai primi partecipano le squadre classificate dal 1° al 4° posto, agli altri le formazioni tra 10° e 13° posizione. Si gioca tra semifinali (18, 23 e 25 maggio) e finale (29 maggio, 1° e 3 giugno), in ambedue i casi al meglio delle tre partite. Retrocessione diretta in Silver per l’ultima classificata al termine della regular season.

Le regioni rappresentate sono otto: Trentino-Alto Adige, salita a cinque squadre dopo la promozione dell’Eppan; Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Puglia, Sicilia.

La Junior Fasano debutterà in casa, nel palasport inaugurato proprio questa mattina (venerdì), contro la neo-promossa Macagi Cingoli. Tra le partite in programma per il 9 settembre c’è anche una affascinante Trieste - Conversano al Pala Chiarbola, già finale Scudetto nel 2001. In calendario anche i derby altoatesini Sparer Eppan - Brixen e Bolzano - Alperia Merano, le cui date potrebbero però subire variazioni in relazione agli impegni di brissinesi e Black Devils in European Cup, ambedue al primo turno e rispettivamente contro Amber (Lituania) e Dinamo Pancevo (Serbia).

Le date più importanti della Serie A Gold maschile

Inizio di stagione: 9 settembre 2023

Fine girone di andata: 13 gennaio 2024

Fine regular season: 4 maggio 2024

Semifinali play-out: 18, 23 e 25 maggio 2024

Semifinali Scudetto: 18, 23 e 25 maggio 2024

Finale play-out: 29 maggio, 1° e 3 giugno 2024

Finale Scudetto: 29 maggio, 1° e 3 giugno 2024

Serie A Gold, prima giornata (9 settembre)

Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro

Pressano – Secchia Rubiera

Trieste – Conversano

Sidea Group Fasano – Macagi Cingoli

Raimond Ego Sassari – Carpi

Sparer Eppan – Brixen *

Bolzano – Alperia Merano *

*possibile variazione di data a causa di impegni in European Cup

SERIE A1 FEMMINILE

Girone unico a 11 squadre. A difendere il tricolore sarà la Jomi Salerno: le altoatesine a maggio hanno battuto in finale l’AC Life Style Erice – che a febbraio avevano vinto la Coppa Italia – e conquistato il titolo italiano per la nona volta dal 2010 a oggi. Le due novità rispondono ai nomi di Venplast Dossobuono e Lions Sassari, la prima promossa dopo le Finals dello scorso anno e la seconda mediante reintegro. In estate hanno rinunciato alla massima serie, invece, i club di Ferrara, Mestrino e Tushe Prato. Reintegrata anche Teramo, ai nastri di partenza dopo la retrocessione dell’anno passato.

Per le 11 partecipanti alla Serie A1 inizio di stagione fissato al 9 settembre. Si procederà fino al 4 maggio – passando per 22 giornate e 110 partite – e fino alla chiusura della regular season. Come nel maschile, play-off e play-out accenderanno la coda della stagione. Si gioca sempre sulla distanza delle tre partite tra semifinali (8, 12 e 14 maggio) e serie finale (21, 24 e 26 maggio). Giocano per lo Scudetto le prime quattro della classifica di regular season, mentre i play-out chiameranno in causa le ultime quattro sempre al termine della prima fase. I play-out sanciranno un’unica retrocessione.

Anche la distribuzione geografica si avvicina al campionato maschile con nove regioni coinvolte: sono Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia.

Quanto alla prima giornata, le campionesse d’Italia della Jomi Salerno debutteranno al Pala Palumbo contro Teramo. Fuori casa le new entry Sassari e Dossobuono, avversarie di Casalgrande Padana e Mezzocorona.

Serie A1 femminile, prima giornata (settembre)

Casalgrande Padana – Lions Sassari

Mezzocorona – Venplast Dossobuono

Jomi Salerno – Teramo

Cassano Magnago – AC Life Style Erice

Brixen – Cellini Padova

Riposa: Cassa Rurale Pontinia