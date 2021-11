Pallamano, domani l'8a giornata di serie A: dove vederla in tv o in streaming

Giornata numero otto. La Serie A Beretta torna in campo con il pari rocambolesco tra Raimond Sassari e Conversano che ha animato la settimana e che ha assicurato ulteriori spunti per una classifica ancora tutta da decifrare. Una cosa è certa: davanti a tutte c’è la Junior Fasano, imbattuta e chiamata a confermare il proprio invidabile stato di forma nella trasferta sul campo della Teamnetwork Albatro (h 19:00). È un testa-coda, visto che i siciliani hanno raccolto fin qui appena due punti, ma Francesco Ancona, tecnico dei biancoazzurri, predica concentrazione massima: “Siamo consapevoli della difficoltá del campo siciliano, ma allo stesso tempo conosciamo le nostre potenzialitá. Solo giocando al massimo avremo delle possibilita di portare a casa il risultato”.

Fasano non può permettersi rallentamenti perché dietro Sassari segue a ruota. Ritardo di due punti dei sardi nei confronti della vetta, frutto però solo del turno di riposo già osservato. Nessun intoppo nel percorso dei rossoblù, infatti, anche loro mai sconfitti. Un ruolino di marcia che Nardin e compagni proveranno a mantenere intatto anche nella sfida, nuovamente casalinga, contro lo Sparer Eppan. Il mancino degli isolani Umberto Bronzo nel post-gara del match pareggiato con Conversano aveva detto: “Abbiamo dimostrato che noi ci siamo e che possiamo giocarcela con tutti”. Domani, alle 17:00 al Pala Santoru, un’altra prova per provare a confermarsi.

Il terzo posto è faccenda condivisa da Conversano e Pressano. Per i campioni d’Italia ritorno al Pala San Giacomo e match da prendere con le pinze contro il Secchia Rubiera. Si inizia alle 19:00, con un quarto d’ora di anticipo sull’inizio dell’incontro tra i gialloneri e il Cassano Magnago: per i trentini allenati da Alessandro Fusina trasferta delicata al Pala Tacca, dove in attesa ci saranno gli amaranto dell’ex Bozidar Nikocevic, tra gli elementi di punta dell’organico cassanese.

La classifica per la verità è ancora molto corta. E allora occhi puntati anche sul trio altoatesino formato da Bressanone, Bolzano e Alperia Merano. Turno di riposo per la formazione allenata da Mario Sporcic, mentre sia i brissinesi che i Diavoli Neri avranno come teatro il palasport di casa. Si gioca in contemporanea alle 19:00 con Bressanone che fronteggia Carpi e Merano chiamata invece ad affrontare la complicata sfida contro Trieste. Alabardati quasi obbligati a vincere per non perdere ulteriormente il contatto con la zona play-off: “Stiamo cercando di prepararci al meglio per una partita molto impegnativa – dice il vice allenatore giuliano Andrea Carpanese – contro un’avversaria ben allenata e con giocatori validi. Il campionato sta già delineando i suoi valori: chi ha investito di più gioca per le primissime posizioni e dietro credo che ci sia una bella lotta. Noi siamo partiti un po’ a rilento, ma siamo convinti di poter fare molto di più e cercheremo di dare una svolta al nostro campionato”.

