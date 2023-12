Pallamano, Supercoppa Serie A Gold: dove vedere le Finals in diretta

«La Casa della Pallamano» di Chieti è la sede delle Finals di Supercoppa maschile di Serie A Gold di Pallamano. Sarà la 17^ edizione dal 2005 a oggi. Da domani a domenica si assegnerà l’ultimo trofeo del 2023: una contro l’altra alcune delle migliori squadre del panorama nazionale. partecipano le vincitrici di Scudetto e Coppa Italia, Fasano e Brixen, a cui si aggiungono Sassari quale finalista per il tricolore e la semifinalista Merano.

Il tutto, con una nuova formula che coinvolgerà non più due, ma quattro formazioni: Sidea Grup Fasano - Alperia Black Devils e Brixen - Raimond Ego Sassari sono gli abbinamenti delle semifinali. L’esordiente assoluta in una fase finale della Supercoppa è il Brixen che mai, nelle 16 edizioni precedenti, aveva potuto giocare per il trofeo.

La copertura in diretta sarà garantita attraverso la piattaforma PallamanoTV , sia sul canale YouTube federale che attraverso il portale www.pallamano.tv.

Supercoppa Serie A Gold, programma e orari

sabato 16 dicembre

SEMIFINALI

h 17:30 Sidea Group Fasano - Alperia Black Devils

h 20:00 Brixen - Raimond Ego Sassari

domenica 17 dicembre

FINAL DAY

h 17:00 Finale