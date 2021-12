Pallanuoto: An Brescia - Pro Recco, domani si gioca il "classico"

Torna il "clasico" della pallanuoto italiana: domani l'AN Brescia, alla piscina Mompiano, sfida la Pro Recco nel big match più atteso del campionato di serie A1. Il fischio d’inizio è fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in streaming su Waterpolo Channel.

I liguri comandano la classifica con 27 punti, seguiti dall'Ortigia a 25. Bresciani terzi a quota 24. Sarà un test importante per i Campioni d’Italia che vogliono misurare le loro ambizioni tricolori e che arrivano da risultati positivi, sia in Champions che in campionato, e potranno anche contare sull’aiuto nel nuovo arrivato Nicolas Constantin-Bicari. Il centroboa è un innesto importante per il proseguo della stagione e domani Sandro Bovo avrà a disposizione un’arma in più. Di fronte c’è una squadra, la Pro Recco, che è in un momento positivo e che arriva dalla vittoria in Champions League contro lo Spandau Berlino. Accanto ai leoni di casa ci sarà una Mompiano tutta esaurita e pronta a godersi lo spettacolo.

Coach Bovo alla vigilia della partitissima: “Arriviamo da tre trasferte, ma la squadra ha recuperato e sta bene per questa partita. Ci sarà Bicari, anche se non gioca un match di livello da tanto tempo, ma è importante che entri subito nelle dinamiche di squadra. I miei ragazzi stanno crescendo partita dopo partita, è una squadra che sa difendere bene in diverse situazioni. Domani sarà sicuramente un bello spettacolo per la pallanuoto, le partite contro Recco regalano sempre forti emozioni”.