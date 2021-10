Pallanuoto, Champions: domani sera c'è AN Brescia-CN Barcellona

Dopo la vittoria per 17-13 conquistata a Barcellona, l’AN Brescia è pronta ad ospitare alla Mompiano i catalani del CN Barcelona per chiudere il discorso qualificazione. Pochi calcoli per i leoni, che in testa hanno solo un obiettivo: vincere per entrare nel complicatissimo, ma stimolante, girone A. Nessun dubbio di formazione per Bovo che domani sera avrà tutto il roster a disposizione.

Il match avrà inizio alle ore 200 e verrà trasmesso sui canali Facebook e Twitch dell'AN Brescia.

Così coach Sandro Bovo alla vigilia: “Dimenticare risultato dell’andata partire forte. Loro sono una ottima squadra organizzata e completa. Sarà una bella partita. Vogliamo fare meglio dietro”. Il capitano bresciano Presciutti: “Finalmente torna la Champions a Mompiano. È sempre affascinante giocare davanti al nostro pubblico. Abbiamo un minimo vantaggio, ma le partite vanno giocate tutte e loro sono un’ottima squadra. All’andata ci hanno messo in difficoltà quindi per qualificarci dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Siamo pronti perché vogliamo la Champions e scenderemo in acqua per vincere”.