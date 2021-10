Pallanuoto, Champions League e Euro Cup: risultati e partite delle italiane

La Telimar Palermo ha già centrato la qualificazione al prossimo turno di Euro Cup battendo Strasburgo. Ora tocca a Ortigia. Pareggiano Brescia e Savona in CL, tra poco di nuovo in vasca

Tutti in vasca oggi per la seconda giornata dei gironi di Champions League e di Euro Cup di Pallanuoto. Giocano quattro italiane, nei rispettivi gruppi delle due competizioni. Ha già completato il secondo round il Palermo, che sta ospitando in casa il proprio girone: battuto anche lo Strasburgo e qualificazione centrata dalla Telimar. Tra poco giocano in CL i campioni d'Italia del Brescia.

COSI' IERI

Il debutto in Champions del Brescia neocampione d'Italia con l'OSC Budapest si conclude in parità, 10-10, con i ragazzi di Alessandro Bovo protagonisti della "remuntada" nei due minuti finali: dal 7-10 di Csacsovsky che sembrava aver chiuso il match a 1'56" da giocare, al pareggio raggiungo con il gol di Renzuto Iodice a cinque secondi dalla sirena. Prima di lui avevano accorciato Presciutti e Gitto.

Pareggia 10-10 anche la Rari Nantes Savona in Ungheria con il Vouliagmeni dopo tre tempi e mezzo in altalena (è andata sotto -1 e -2 ma è stata anche avanti 6-4, 9-8 e 10-9) e gli utlimi tre minuti in cui le squadre hanno badato principalmente a non rischiare, complice anche la stanchezza. Al vantaggio ligure con il rigore realizzato da Fondelli in avvio di quarto tempo, replica il greco Kalogeropoulos a -3'02". Tripletta del capitano Rizzo.

In Euro Cup, dopo la vittoria 14-10 con i francesi dello Strasburgo, la Telimar Palermo batte 14-8 i serbi del Sabac e passa il turno. Per la squadra allenata da Marco Baldineti, quarta nel campionato 2020-21, si tratta della decima vittoria consecutiva, tra coppe e campionato, dell'avvio della nuova stagione. Quaterna del croato Andrija Basic per i padroni di casa che già a metà gara vincevano 7-2. Dopo la vittoria di misura, invece, per la CC Ortigia che si impone 10-9 (tripletta di Gallo) sugli spagnoli del Sabadell, oggi i biancoverdi cercano la qualificazione contro la Solaris Sibenik.





Tutte le partite delle squadre italiane



CL Qualification round II



1 giornata - ieri

AN Brescia-OSC Budapest 10-10 (3-3, 2-4, 2-2, 3-1); Vouliagmeni-RN Savona 10-10 (3-3, 3-3, 3-3, 1-1)



2 giornata - oggi

16.45 Noisy le Sec-AN Brescia; 18.00 Szolnoky Dosza-RN Savona



3 giornata - domani

08.00 RN Savona-Jadran Herceg Novi; 10.30 CN Terrassa-AN Brescia



EC Qualification round II



1 giornata - ieri

Telimar Palermo-Team Strasbourg 14-10 (4-2, 4-3, 4-3, 2-2); CC Ortigia-Astralpool Sabadell 10-9 (2-1, 3-3, 4-2, 1-3)



2 giornata - oggi

VK Sebac-Telimar Palermo 8-14 (2-4, 0-3, 4-3, 2-4); 20.00 Solaris Sibenik-CC Ortigia



3 giornata - domani

11.00 Vasas Budapest-CC Ortigia; 12.00 Telimar Palermo-BVSC Zuglo