Pallanuoto, Coppa Italia: sedicesimo trionfo della Pro Recco

La Pro Recco batte l'AN Brescia per 8-7 e si aggiudica alla piscina di Albaro di Genova, intitolata al compianto Marco Paganuzzi, la coppa Italia per la sedicesima volta, la nona consecutiva. Il successo dei campioni d'Europa sui campioni d'Italia porta anche la firma di un grande ex: il portiere Marco Del Lungo, dieci anni a Brescia, respinge il rigore tirato da Vincenzo Dolce, compagno iridato del Settebello, che avrebbe potuto riportare in scia i lombardi a 3 minuti dal termine. Mvp della finale il mancino ungherese Zalanki, autore di una tripletta e del gol decisivo a 4'34 dalla sirena. Proprio due gol del magiaro e una rete di Younger avevano griffato il massimo vantaggio (7-3) in apertura di quarto tempo; ma l'AN ha avuto il merito di rientrare sul -1 pure grazie ad un intramontabile capitan Presciutti.

Le finaliste sono entrate in vasca con palloncini gialli e blu e la sovraimpressione NO WAR sull'immagine estesa della bandiera ucraina prodotta da maxischermi e ledwall. In precedenza la RN Savona aveva battuto la Telimar Palermo per 10-9 piazzandosi al terzo posto.

La partita

Inizio bloccato con le squadre attente in difesa. Ivovic perde un pallone in attacco e commette fallo grave, ma Vapenski spara sulle mani di Del Lungo. La Pro Recco guadagna due extraman e al secondo passa: Echenique offre l'assist al bacio per Younger che la spinge dentro da due metri (1-0) a 3'27. Il Chalo commette poi fallo grave e Lazic pareggia deviando al volo l'assist di Vapenski (1-1) a 5'58. Superiorità numeriche in perfetta parità: 1/3.

In apertura di secondo tempo Alesiani sbaglia un comodo tiro in più. Brescia mette pressione e, dopo il fallo grave di Younger, il canadese Costantin Bicari entra nel tabellino con una girata al volo (2-1). Neanche un minuto e i campioni d'Europa reagiscono: quinto extraman e stavolta Hallock è bravo e furbo a pareggiare dal centro (2-2) a 3'32. I liguri giocano bene e Di Fulvio insacca da fuori il sesto extraplayer (espulso Dolce); poi segna il primo gol a uomini pari del match per il +2 (2-4) a 4'44. Il tempo termina con lo squillo dell'altro campione del mondo di Gwangju: Edoardo Di Somma trasforma in tap-in la decima superiorità concessa (espulso Echenique) e a metà gara si girà sul +1 recchelino (3-4).



Al cambio campo ci prova subito Di Somma, invano. Poi Balzarini commette fallo grave al centro e la Pro Recco passa ancora con Younger (bis) che piazza sul primo palo la girata del nuovo +2 (5-3) a metà quarto. E' il momento migliore dei biancocelesti che allungano col mancino ungherese Zalanki che realizza in diagonale il +3 a 5'20. Brescia sbanda e prova a riorganizzarsi. Di Fulvio commette il primo fallo grave, ma Vapenski tira sulle mani della difesa.



Ultimi otto minuti. Renzuto comme fallo grave, non esce e Colombo lo manda fuori concedendo il rigore. Zalanki firma il 7-3, massimo vantaggio recchelino. La partita sembra chiusa, invece il Brescia reagisce con veemenza. Dolce sblocca dopo un tempo e mezzo l'attacco lombardo (4-7). Recco sbaglia il dodicesimo extraman e allora arriva il fendente di Christian Presciutti, 40 anni il 27 novembre, a 2'45 (5-7). I biancoazzurri si caricano. Extraman d'autore con Dolce che dal lato corto finta il passaggio e beffa Del Lungo con una magia per il 6-7. Zalanki riponde segnando la tripletta in superiorità (5/13) per l'8-6 a 4'15; poi Del Lungo para il possibile -1 dai cinque metri di Dolce a tre minuti dal termine. Il tempo per rientrare ancora c'è: Lazic segna il bis per l'8-7 a 1'30 dal termine nella 15esima azione in superiorità. Nel concitato finale Hallock commette il terzo fallo grave, ma i campioni d'Italia non riescono a concludere l'azione (Gianazza perde palla) e la Pro Recco gestisce fino al termine il possesso.