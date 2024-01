Pallanuoto femminile, Mondiale 2024: calendario, girone Setterosa, dove vederlo in tv

Torna in vasca per raggiungere un grande traguardo. Il Setterosa, ai Mondiali di pallanuoto a Doha, parte dei Mondiali di nuoto 2024 in programma dal 2 al 18 febbraio. Le ragazze di Carlo Silipo dovranno superare il girone D, dove affronteranno Sudafrica, Gran Bretagna e Canada.

Sarà l'inizio di una corsa per staccare il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, in programma da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Nel torneo iridato femminile di pallanuoto ne verranno assegnati due, alle due migliori squadre non ancora qualificate per l'appuntamento a Cinque Cerchi.

Il Setterosa, dopo il bronzo sfumato ai recenti Europei, a Eindhoven, nella finalina persa per 7-6 contro la Grecia, vuole disputare un grande torneo iridato.

Mondiali pallanuoto femminile Doha 2024: i convocati del Setterosa

Carlo Silipo per i Mondiali di pallanuoto di Doha ha convocato:

Silvia Avegno

Caterina Banchelli

Dafne Bettini

Roberta Bianconi

Lucrezia Cergol

Agnese Cocchiere

Aurora Condorelli

Giuditta Galardi

Veronica Gant

Sofia Giustini

Claudia Marletta

Valeria Palmieri

Domitilla Picozzi

Chiara Tabani

Giulia Viacava

Mondiali pallanuoto femminile Doha 2024: il calendario del Setterosa

Il Setterosa, che è stato inserito nel gruppo D, esordirà ai Mondiali di pallanuoto femminile a Doha domenica 4 febbraio alle ore 17 contro la Gran Bretagna. Martedì 6 le ragazze di Carlo Silipo alle ore 15.30 sfideranno il Sudafrica, mentre giovedì 8 febbraio alle ore 10 affronteranno il Canada.

Domenica 4 febbraio: Italia-Gran Bretagna, ore 17

Martedì 6 febbraio: Italia-Sudafrica, ore 15.30

Giovedì 8 febbraio: Italia-Canada, ore 10

Mondiali pallanuoto femminile Doha 2024: dove vederli in tv e in streaming

Le partite del Settebello ai Mondiali di pallanuoto femminile sono trasmesse in chiaro su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Sky, streaming a pagamento su Sky Go, Now e Recast TV.