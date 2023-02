Si assegna a Genova, come nel 2022, il primo trofeo della stagione 2023 di pallanuoto. La Final Eight di Coppa Italia scatta oggi con i quarti di finale e terminerà domenica prossima nella piscina "Marco Paganuzzi" di Albaro. Le partecipanti alla finale sono Ortigia 1928, Posillipo, Pro Recco, Telimar, Pallanuoto Trieste, Iren Genova Quinto, Rari Nantes Savona e Brescia. E' prevista la diretta Rai per i quarti di finale Rari Nantes Savona-Iren Genova Quinto e Brescia-Pallanuoto Trieste (Rai Sport +HD); delle due semifinali per il primo posto (Rai Play) e della finalissima (Rai Sport +HD). Waterpolo Channel prevede il live streaming dei due quarti di finale che aprirono il programma della Final Eight: Ortigia 1928- Posillipo e Pro Recco-Telimar. Tutte a caccia della Pro Recco campione d'Italia e d'Europa, detentrice della Coppa Italia da nove stagioni consecutive (16 in totale) e anche della Supercoppa europea. Fondelli, stella della Pro Recco, pronto a lottare fino alla fine per la decima consecutiva: “Ci aspetta subito una partita impegnativa contro il Telimar. Ancora una finale contro il Brescia? Se sarà così scenderà in vasca una Pro Recco diversa rispetto a due settimane fa”.

L'An Brescia affronterà invece alle 21 la Pallanuoto Trieste. Partita tutt’altro che semplice per i leoni che hanno voglia di iniziare con il piede giusto la competizione. Coach Sandro Bovo alla vigilia della competizione: “Finale a cui arriviamo dopo una lunga serie di partite difficili e tirate. Siamo pronti, abbiamo voglia di cominciare di entrare in questa finale e di esprimere il nostro gioco. Guardare la classifica non ha senso perché sappiamo che in una partita secca tutto può succedere, ma questo vale per tutti. Tre montagne da scalare per arrivare al traguardo ma abbiamo la gamba lo spirito e una grande voglia di arrivare in cima”.

Pallanuoto, Final Eight 2023, quarti di finale: dove vedere le partite in tv e in streaming

Venerdì 23 febbraio

4) 15.00 CC Ortigia 1928-Circolo Nautico Posillipo - diretta su Watepolo Channel

2) 17.00 Pro Recco-Telimar - diretta su Waterpolo Channel

3) 19.00 RN Savona-Iren Genova Quinto - diretta su Rai Sport +HD

1) 21.00 AN Brescia-Pallanuoto Trieste - diretta su Rai Sport +HD