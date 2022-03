Pallanuoto, oggi scattano le Final Eight di Coppa Italia: dove vederle in tv e in streaming

Il primo trofeo del 2022 si assegnerà a Genova. La Final Eight di Coppa Italia Unipolsai - trentesima edizione - di pallanuoto maschile si giocherà da oggi, 11 marzo, a domenica prossima, presso la piscina di Albaro. Le partecipanti alla finale sono RN Savona, PN Anzio, CC Ortigia, Pro Recco, AN Brescia, Telimar Palermo, PN Trieste e lo SC Quinto. Sarà prevista la diretta tv su Rai Sport della finale e del quarto di finale AN Brescia-CC Ortigia, questa sera alle 19:15.

Le semifinali in differita tv dalle 0.30, mentre è sempre prevista la diretta streaming sul sito di Rai Sport. Il resto (tre quarti di finale e la finale per il terzo posto) verrà coperto dalle telecamere di Waterpolo Channel.

Tutti a caccia della Pro Recco campione in carica da otto stagioni consecutive (quindici in totale).

Programma gare e albo d'oro

Venerdì 11 marzo / Quarti di finali

B) Pro Recco-Pallanuoto Trieste alle 15:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel

C) RN Savona-Anzio Waterpolis alle 17:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel

A) AN Brescia-CC Ortigia alle 19:15 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it

D) Telimar Palermo-Iren Genova Quinto alle 21:15 in diretta streaming su Waterpolo Channel



Sabato 12 marzo / Semifinali

Vincente B-Vincente C alle 17:00 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita alle 00:30 su Rai Sport + HD

Vincente A-Vincente D alle 19:00 in diretta streaming su www.raisport.rai.it e in differita a seguire su Rai Sport + HD



Domenica 13 marzo / Finali

Finale 3° posto alle 14:00 in diretta Waterpolo Channel

Finale 1° posto alle 16:15 in diretta su Rai Sport + HD e in diretta streaming su www.raisport.rai.it

ALBO D'ORO

1970 CC Napoli

1971/73 non disputata

1974 Pro Recco

1975 non disputata

1976 RN Florentia

1977/84 non disputata

1985-1986 Pescara

1987 CN Posillipo

1988 RN Arenzano

1989 Pescara

1990-1991 RN Savona

1992 Pescara

1993 RN Savona

1994/97 non disputata

1998 Pescara

1999/2004 non disputata

2005 Bissolati Cremona

dal 2006 al 2011 Pro Recco

2012 AN Brescia

2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 e 2021 Pro Recco