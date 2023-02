Pallanuoto, Final Eight di Coppa Italia: il programma e dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Dal 2006, con una sola parentesi nel 2012 (An Brescia), la Coppa Italia è un affare esclusivo della Pro Recco, escludendo solo l'edizione 2020, non disputata a causa dell'emergenza Covid. La pallanuoto italiana è pronta a tornare in vasca per cercare di fermare il dominio del club più titolato in occasione della Final Eight di Coppa Italia 2023. Si assegna questa settimana il primo trofeo stagionale. Teatro della competizione saranno le Piscine di Albaro, a Genova: Pro Recco, Brescia, Quinto, Savona, Ortigia, Posillipo, Telimar e Trieste si sfideranno dai quarti in poi in gara secca. Venerdì si parte con i quarti di finale, sabato le semifinali e domenica la finalissima, una vera e propria maratona nella vasca "Marco Paganuzzi" con la Pro Recco che parte favorita per portarsi a casa l'ennesimo trofeo della sua storia. A provare a ribaltare il pronostico sarà come sempre Brescia, ma sarà spettacolo già nel primo turno con il derby ligure Quinto-Savona.

Pallanuoto, Final Eight di Coppa Italia: programma e dove vedere vedere le partite in diretta tv e streaming

Venerdì 24 Febbraio:

Quarto di Finale 4 - 15:00 ORTIGIA - POSILLIPO diretta Wp Channel

Quarto di Finale 2 - 17:00 PRO RECCO - TELIMAR diretta Wp Channel

Quarto di Finale 3 - 19:00 SAVONA - GENOVA QUINTO diretta Rai Sport

Quarto di Finale 1 - 21:00 BRESCIA - TRIESTE diretta Rai Sport

Sabato 25 Febbraio

Semifinale 1 - 5°/8° posto 15:00 - Perdente Quarto 1 - Perdente Quarto 4

Semifinale 2 - 5°/8° posto 17:00 - Perdente Quarto 2 - Perdente Quarto 3

Semifinale 4 - 1°/4° posto 19:00 - Vincente Quarto 2 - Vincente Quarto 3 diretta Rai Play

Semifinale 3 - 1°/4° posto 21:00 - Vincente Quarto 1 - Vincente Quarto 4 diretta Rai Play

Domenica 26 Febbraio

Finale 7°/8° posto 10:00 Perdente Semifinale 1 - Perdente Semifinale 2

Finale 5°/6° posto 12:00 Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Finale 3°/4° posto 14:00 Perdente Semifinale 3 - Perdente Semifinale 4

Finale 1°/2° posto 16:00 Vincente Semifinale 3 - Vincente Semifinale 4 diretta Rai Sport