Pallanuoto giovanile, la Vela Ancona juniores maschile conquista la Final Eight di Napoli

ANCONA – Impresa della squadra juniores maschile della Vela Nuoto Ancona, che nella due giorni romana disputata lo scorso weekend strappa il pass per la final eight juniores B in programma a Napoli dal 29 luglio al 1° agosto prossimi. Inseriti nel girone 3 di semifinale, con i padroni di casa della Libertas Roma, RN Cagliari e Club Aquatico Pescara, i dorici guidati magistralmente da coach...