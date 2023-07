Pallanuoto, il Settebello si ferma in finale contro la Spagna

È terminata con una sconfitta la trasferta a Los Angeles (Stati Uniti) del Settebello. A prevalere nella finale della World Cup di pallanuoto, infatti, è stata la Spagna, che ha vinto per 10-4 relegando gli azzurri sul secondo gradino del podio. Gli iberici hanno indirizzato la partita già nel primo quarto, chiuso con un parziale di 5-0 dopo il vantaggio italiano firmato da Bruni. Nella seconda frazione sono andati a segno Di Somma e Di Fulvio ma i nostri avversari sono riusciti a mantenere un margine rassicurante in vista del terzo periodo (7-3). Qui il gol di Presciutti ha provato a dare subito speranza ma gli spagnoli hanno risposto con altre tre marcature archiviando definitivamente la pratica.

Rimane il bel percorso in California della formazione tricolore. Quest’ultima può consolarsi con la qualificazione per i Mondiali di Doha 2024, ottenuta in virtù dell’accesso in finale. Adesso urge ricaricare le pile in vista degli imminenti Mondiali di Fukuoka (16-29 luglio). La rassegna giapponese, oltre al titolo iridato, attribuirà il pass olimpico alle due Nazionali finaliste per genere. "È stata una partita surreale, perché ci hanno messo sotto fin dall'inizio – ha dichiarato Alessandro Campagna -. Loro hanno giocato una grande finale a differenza nostra. Sono partite e sconfitte che servono a crescere e a migliorare. Adesso analizzeremo con calma quanto successo, per migliorare alcune situazioni tattiche: abbiamo tempo e margine da qui a Fukuoka", ha concluso il commissario tecnico.