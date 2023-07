Pallanuoto, il Settebello batte gli USA e vola in finale

Il Settebello vola in finale di World Cup e stacca il biglietto per i Mondiali di pallanuoto di Doha 2024. A Los Angeles la nazionale di Alessandro Campagna batte 15-12 gli Stati Uniti padroni di casa e ora si prepara ad affrontare la Spagna nella sfida per il titolo (si gioca quando in Italia saranno le 4 del mattino di lunedì).

Partita perfetta per lil Settebello. Sotto 9-7 a metà del terzo tempo, gli azzurri hanno piazzato un parziale di 5-0 con le doppiette di Cannella e Di Somma e il gol di Di Fulvio che vale il 12-9 all'ultimo intervallo. Nell'ultima quarto gli Stati Uniti prova a reagire ma Presciutti, Marziali e il rigore parato da Nicosia chiudono la contesa.

In finale sarà dunque sfida tra Italia e Spagna (10-8 in semifinale sull'Ungheria), rivincita della finale iridata di Budapest 2022, vinta 15-14 dagli iberici ai rigori. Entrambe le nazionali sono già certe della qualificazione ai Mondiali di Doha 2024. "Abbiamo disputato una grandissima partita giocata a ritmi molto elevati - ha sottolineato Campagna - Ci prendiamo questa ennesima finale e la qualificazione ai Mondiali di Doha. Domani sarà un bellissimo match contro la Spagna, una delle nostre rivali storiche".