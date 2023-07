Pallanuoto in lutto, è morto il coach dell'An Brescia Sussarello

Proprio nel giorno in cui iniziano i Mondiali di pallanuoto in Giappone, un grave lutto colpisce l'An Brescia, prestigioso club di serie A e da anni rivale della Pro Recco nella lotta scudetto e non solo. E' morto Aldo Sussarello, ex giocatore della società bresciana e allenatore delle giovanili dell'An Brescia. Nonostante la sua innata combattività, il tecnico del Brescia Waterpolo, classe 1970, ha dovuto arrendersi ad una malattia che, in meno di un anno, non gli ha dato scampo. Per Sussarello una vita a bordovasca, seguendo la tradizione di famiglia: suo padre Alessandro è stato a sua volta allenatore di nuoto e pallanuoto, così come sua sorella Paola, nuotatrice di livello e a sua volta istruttrice.

Dopo la carriera agonistica di ottimo livello (è stato il capitano della pallanuoto Brescia), da una decina d'anni Sussarello aveva cominciato la carriera da allenatore in prima squadra, prima di dedicarsi alle giovanili. Tantissimi i ragazzi allenati e cresciuti sotto la sua guida, alcuni di loro arrivati in A1 all’An Brescia.

Il messaggio dell'An Brescia

Sui social il cordoglio della pallanuoto bresciana: "Le società Brescia Waterpolo e AN Brescia sono profondamente addolorate dalla scomparsa di Aldo Sussarello. Un dolore forte quello che colpisce la nostra pallanuoto. Aldo era una persona eccezionale ed un coach stimato da tutti e ha contribuito alla crescita di tanti ragazzi. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze".