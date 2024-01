Pallanuoto maschile, Europei 2024: calendario, girone Italia, dove vederlo in tv

Primo appuntamento da non perdere per gli appassionati di pallanuoto. Da giovedì 4 a martedì 16 gennaio si giocano in Croazia gli Europei di pallanuoto 2024.

Sul piatto, oltre al prestigioso titolo continentale, ci sono 3 preziosissimi pass per i Giochi olimpici in programma a Parigi da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Il Settebello di Sandro Campagna sarà impegnato anche ai Mondiali di Doha che si disputano dal 2 al 18 febbraio.

Pallanuoto, Europei 2024: i convocati

Sandro Campagna, ct della nazionale italiana di pallanuoto, con le convocazioni per gli Europei di pallanuoto 2024, ha voluto lanciare un segnale di continuità, confermando i 15 azzurri che hanno disputato gli ultimi due Mondiali.

Settebello: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.

Pallanuoto, Europei 2024: calendario e gironi

Sono 16 le nazionali che partecipano agli Europei di pallanuoto 2024 e sono state divise in due Division. La Division I è divisa in due gironi, A e B, la Division II, nei Gironi C e D. Le prime due classificate della Division I accedono direttamente ai quarti, mentre la terza e la quarta disputano gli ottavi contro le prime 2 della Division II.

Il Settebello, agli Europei di pallanuoto 2024, in programma in Croazia dal 4 al 16 gennaio, è stata inserita nella Division I, nel girone B, con Georgia, Ungheria e Grecia. Un gruppo che proporrà partite avvincenti e sfide stimolanti per la squadra azzurra che ha tutte le carte in regola per centrare il successo finale.

Girone A: Montenegro, Spagna, Francia, Croazia.

Girone B: Georgia, Ungheria, Italia, Grecia.

Girone C: Serbia, Germania, Israele, Malta.

Girone D: Slovacchia, Paesi Bassi, Slovenia, Romania

Pallanuoto, Europei 2024: il calendario

1) Prima giornata

giovedì 4 gennaio

Girone A

Montenegro-Francia: ore 17:45

Spagna-Croazia: ore 20:15

Girone B

Georgia-Italia: ore 17

Ungheria-Grecia: ore 19

venerdì 5 gennaio

Girone C

Serbia-Israele: ore 17

Germania-Malta: ore 19

Girone D

Slovacchia-Slovenia: ore 17.45

Olanda-Romania: ore 20.15

2) Seconda giornata

sabato 6 gennaio

Girone A

Montenegro-Spagna: ore 17.45

Croazia-Francia: ore 20.15

Girone B

Georgia-Ungheria: ore 17

Grecia-Italia: ore 19

Domenica 7 gennaio

Girone C

Malta-Israele: ore 17

Serbia-Germania: ore 19

Girone D

Romania-Slovenia: ore 17:45

Slovacchia-Olanda: ore 20:15

3) Terza giornata

Lunedì 8 gennaio

Girone A

Spagna-Francia: ore 17:45

Montenegro-Croazia: ore 20:15

Girone B

Georgia-Grecia: ore 17

Ungheria-Italia: ore 19

martedì 9 gennaio

Girone C

Germania-Israele: ore 17

Serbia-Malta: ore 19

Girone D

Slovacchia-Romania: ore 17:45

Olanda-Slovenia: ore 20:15

4) Ottavi di finale

quarta Girone A- Prima Girone C: mercoledì 10 gennaio: ore 18:30

terza Girone A- Seconda Girone C: mercoledì 10 gennaio, ore 20:30

quarta Girone B-Prima Girone D: giovedì 11 gennaio, ore 17

Terza Girone B-Seconda Girone D: giovedì 11 gennaio, ore 19

5) Quarti di finale

venerdì 12 gennaio

Prima girone B-vincente quarta Girone A-Prima Girone C: ore 15

Prima Girone A-vincente quarta Girone B-Prima Girone D : ore 16:30

Seconda Girone A-vincente terza girone B-seconda girone D: ore 18:30

Seconda Girone B-vincente terza girone A-seconda Girone C (ore 20:15, gara 34)

6) Semifinali:

domenica 14 gennaio

Semifinale 1: ore 16.30

Semifinale 2: 20:15

7) Finale: martedì 16 gennaio: ore 20

Pallanuoto, Europei 2024: dove vederli in TV

Gli Europei 2024 di pallanuoto maschile saranno trasmessi in tv in chiaro su Raisport HD e in streaming su Raiplay e Eurovision Sports Live.